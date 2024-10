Das sind die wertvollsten Marken der Welt

Die globale Markenberatung "Interbrand" hat heute ihre jährliche Rangliste der Best Global Brands veröffentlicht.

Seit dem Jahr 2000 verfolgt die Längsschnittstudie von "Interbrand" die Entwicklung der wertvollsten weltweiten Marken. Die Daten aus einem Vierteljahrhundert zeigen deutlich: Während Performance-Marketing-Taktiken kurzfristige finanzielle Erfolge bringen können, habe ein Mangel an langfristigen Markeninvestitionen dazu geführt, dass die führenden globalen Marken insgesamt einen potenziellen Wertzuwachs von mindestens 3,5 Billionen US-Dollar verpasst hätten, so die Markenberatung "Interbrand". Heute wurde ihre jährliche Rangliste der Best Global Brands veröffentlicht.

Die Top 10 der wertvollsten Marken der Welt

Die Ergebnisse der Studie:

Apple bleibt auch dieses Jahr auf Platz 1, verzeichnet allerdings zum ersten Mal nach 20 Jahren ein Minus von -3%. Microsoft (+11%; 352,5 Milliarden US-Dollar), Amazon (+8%; 298,1 Milliarden US-Dollar) Google (+12%; 291,3 Milliarden US-Dollar) Samsung (+10%; 100,8 Milliarden US-Dollar)

Toyota (+13%; #6; 72,8 Milliarden US-Dollar), Coca-Cola (+5%; #7; 61,2 Milliarden US-Dollar) und Mercedes-Benz (-4%; #8; 58,9 Milliarden US-Dollar) folgen. McDonalds (+4%; #9; 53,0 Milliarden US-Dollar) und BMW (+2%; #10; 52,0 Milliarden US-Dollars) komplettieren die Top 10.

Automarken dominieren das Jahr 2024

14 der Top 100-Marken des Jahres 2024 sind Automobilhersteller und damit mehr als jeder andere Sektor in der Rangliste. Tesla (#12; 45,5 Milliarden US-Dollar) verzeichnet hingegen einen der größten Rückgänge des Markenwerts (-9 %). Kia (+15%; #86; 8,1 Milliarden US-Dollar) und Hyundai (+13%; #30; 23,0 Milliarden US-Dollar) konnten dagegen zweistellig zulegen.

Der deutsche Hersteller Porsche glänzt auf #43 (+7%; 17,4 Milliarden US-Dollar). Audi (+6%, #45; 17,3 Milliarden US-Dollar) und Volkswagen (+9%; #49; 16,5 Milliarden US-Dollar) liegen dahinter.

Darüber hinaus sind folgende Auto-Hersteller im Ranking zu finden: Honda (+9%; #26; 26,7 Milliarden US-Dollar); Ford (-3%; #56; 14,4 Milliarden US-Dollar); Nissan (+10%; #59; 13,9 Milliarden US-Dollar) sowie als Neueinsteiger Range Rover (#96).

Verlierer des Jahres

Verlierer des Jahres sind Intel (-30%), Disney (-11%) und Gucci ( -10%).

2024 steigen Nvidia (#36; 20,0 Milliarden US-Dollar), Uber (#78; 9,2 Milliarden US-Dollar), Pandora (#91; 7,1 Milliarden US-Dollar), Range Rover (#96; 6,6 Milliarden US-Dollar), LG (#97; 6,5 Milliarden US-Dollar) und Jordan (#99; 6,4 Milliarden US-Dollar) in die Rangliste ein.