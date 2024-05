Dieser Chef zahlt ALLEN Mitarbeitern zehn Gehälter Bonus

Weil das Unternehmen einen Rekordgewinn erzielte, werden die Mitarbeiter nun mit Prämien belohnt.

Bereits 1997 brachte der deutsche Spiele-Entwickler CipSoft das Kultspiel „Tibia“ heraus. Derzeit gibt es rund 500.000 aktive Spieler in 77 Spiel-Welten, welche dem Unternehmen aus der Oberpfalz (Bayern) 2023 einen Rekordgewinn in der Höhe von 14,5 Millionen Euro (plus 22 Prozent zum Vorjahr) bescherten.

Diesen Gewinn will Boss Stephan Vogler mit seinen Mitarbeitern teilen. „Cipsoft gibt ein Viertel des Jahresgewinns in Form einer Tantieme an seine Mitarbeiter weiter. Alle, die länger als 2,5 Jahre bei Cipsoft angestellt sind, bekommen die Tantieme in voller Höhe“, erklärt der 47-Jährige gegenüber der BILD. 85 Prozent der rund 100 Mitarbeiter dürfen sich über zusätzliche zehn Monatsgehälter freuen – im Schnitt beträgt die Sonderzahlung 43.500 Euro.

Während andere Entwickler in der Spiele-Branche Probleme haben, läuft es für Clipsoft weiter gut. „Wir haben das Glück, mit ‚Tibia‘ ein Live-Service-Game zu betreiben, hinter dem eine sehr loyale Community steht, in das wir in den letzten Jahren aber auch an den richtigen Stellen investiert haben“, so Vogler.