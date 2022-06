EBCONT: Werbeplattform YOU ARE EPIC macht die Welt ein wenig besser

Gerade in diesen Zeiten steht das Thema Spenden wieder vermehrt im Mittelpunkt. Und damit auch die Frage, wie das Spenden so optimiert werden kann, dass alle Stakeholder davon profitieren. hat hierfür eine Lösung geschaffen, die ebenso einfach wie genial ist. Mit YOU ARE EPIC entsteht eine neue Werbeplattform, die Gaming-Fans, Werbungtreibende und Charity-Unternehmen unter einen Hut bringt – und dabei die Welt ein wenig besser macht. Ein sehr sympathischer Ansatz, der von einem kleinen Kernteam in Start-Up-Manier unter der Flagge des IT-Dienstleisters EBCONT vorangetrieben wird.

Ideengeber Georg Hertner (im Hauptberuf IT Consultant bei EBCONT) umschreibt dies so: „Was mich seit meiner Kindheit umtreibt, ist die Frage, wie man – im Moment des höchsten Glücksgefühls – anderen (Mitmenschen) Gutes angedeihen lassen kann. Diese Glücksgefühle sind sogenannte „Epic Moments“, wo dir langsam klar wird „das läuft gerade sehr gut“ oder wenn du aufgrund einer plötzlichen Wendung erkennst „wow, ich kann das doch noch schaffen!“ Ein solches Gefühl lässt sich nur noch steigern, wenn man andere daran teilhaben lässt, wenn man anderen helfen kann – das ist dann die Erfüllung, man könnte fast sagen, es ist ein Grundbedürfnis und erfüllt uns mit Glück ...“



Mit der Geburt seiner Tochter dürfte Georg Hertner seinen wohl bislang besten Epic Moment erlebt haben, und das treibt ihn und damit auch sein Kernteam an. Dieser Funke soll nun auch auf die Werbungtreibenden überspringen.



In zahlreichen, intensiven Gesprächen mit Kunden, Gaming-Entwicklern und Charity-Organisationen wurden Prozessabläufe optimiert, technische Hürden identifiziert und gelöst und die Plattform in die Beta-Phase überführt.



Für diese Beta-Phase bietet EBCONT einigen wenigen Partnern und Markeneignern die Möglichkeit, sich im Rahmen der Pilotphase mit in das Projekt einzubringen, diese neue Idee mitzugestalten und damit epische Werbegeschichte zu schreiben. Werbung, die nicht als störend empfunden wird, sondern ein gutes Gefühl hinterlässt, die Welt ein wenig besser gemacht zu haben. Gutes zu tun war nie einfacher.



Mit einer Reihe von Test-Kampagnen in der DACH-Region werden in der Zielgruppe der Gamer (25-45 Jahre, digitalaffin und social-media-aktiv) qualitätsgesicherte Botschaften im perfekten Moment interaktiv ausgespielt. Durch die bewusste Wahrnehmung und den konkreten Mehrwert für den Betrachter, wird eine positive Assoziation mit der Marke hergestellt. Und das alles messbar und transparent. Eine hohe Effizienz, maximale Brand Safety sowie ein Fokus auf die Performance-Optimierung sind Schwerpunkte der Pilotphase. Damit ist dieses Werbeformat auch für Mediaagenturen interessant, die ihren Kunden innovative Ideen präsentieren wollen.



Begleitet wird das Projekt mit intensivem Research und kontinuierlichem User-Feedback (Interviews, Umfragen, Fokus-Gruppen).



YOU ARE EPIC



EBCONT‘s Kernteam hat unter Einsatz von digitalen Zukunftstechnologien (KI, Machine-Learning, etc.) ein neuartiges, treffsicheres Werbeformat entwickelt, bei dem - neben dem Nutzen für KonsumentInnen und Werbungtreibende - durch die Umleitung von Werbegeldern zu sinnstiftenden Projekten - auch ein Nutzen in der realen Welt geschaffen wird.



YOU ARE EPIC erkennt im Spielverlauf der Gamer die Epic Moments, die besonderen Spielerfolge. In dieser positiven Stimmung unmittelbar nach dem Epic Moment wird die passende Werbebotschaft ausgespielt und gleichzeitig die Befriedigung des sozialen Bedürfnisses „Gutes zu tun“ ermöglicht.



Die Kombination des Epic Moments mit der Werbeeinschaltung und Spenden an eine Non-Profit-Organisation (NPO) wertet diesen Epic Moment für die Spieler nochmals auf.



Für Markenartikler deswegen so spannend, weil dadurch den KonsumentInnen eine intensive und positive Erfahrung mit einer Marke ermöglicht wird, mit der die Markenbindung gesteigert werden kann. Werbung, die nicht nur geduldet, sondern von allen Seiten akzeptiert wird; Werbung war selten so sympathisch.



Gemeinsam unterstützen also SpielerInnen und Werbungtreibende durch ihre Spende karitative Projekte und helfen damit all jenen, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen. Fast zu schön, um wahr zu sein.