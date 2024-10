Einkaufen am Nationalfeiertag? Hier geht's noch!

Wer am Nationalfeiertag noch Lebensmittel einkaufen will, hat in einigen Wiener Geschäften jetzt die Möglichkeit dazu.

Zwar fällt der Nationalfeiertag heuer auf einen Samstag, doch gibt es genügend Menschen in Österreich, die noch dringend Lebensmittel fürs Wochenende benötigen. oe24 verrät Ihnen, wo Sie Ihren Einkauf auch am Feiertag tätigen können: Billa-Filialen in Wien Neuer Markt/Herrnhuterhaus von 10 bis 20 Uhr

Praterstern S-Bahn von 6 bis 22 Uhr

Franz-Josefs-Bahnhof von 6 bis 22 Uhr

Westbahnhof Minimarkt von 5.30 bis 23 Uhr Spar-Filialen in Wien Babenbergstraße 9 von 10 bis 19 Uhr

Pronto Wien Mitte - The Mall von 6 bis 23 Uhr

Despar express ENI, Oberzellergasse 2A von 6 bis 22 Uhr

Währinger Gürtel – AKH von 9 bis 19 Uhr

Pronto Hauptbahnhof von 6 bis 23 Uhr

Spar Express, Absberggasse 26 von 6 bis 22 Uhr

Spar Express, Laaerbergstraße 207 von 6 bis 23 Uhr

Spar Express, Krottenbachstraße 233 von 6 bis 22 Uhr

Take Away Franz Jonas-Platz 6 von 7 bis 18 Uhr

Spar Express, Pragerstraße 155 von 6 bis 24 Uhr

KH Nord – Brünner Straße 68–70 von 7 bis 18 Uhr

Spar Express, Altmannsdorfer Straße 150 von 5 bis 24 Uhr Supermärkte in Wien Okay Markt, Schottentor von 6 bis 21.45 Uhr

Okay Reiseproviant, Praterstern von 10 bis 23 Uhr

Uli's Supermarkt, Latschkagasse 1 von 8.30 bis 24 Uhr

U3 Supermarkt, Westbahnhof 1. UG von 7 bis 24 Uhr

Okay Markt, Westbahnhof von 5.30 bis 23 Uhr Alle Angaben sind ohne Gewähr.