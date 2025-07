Einkaufen und abheben: Billa ersetzt den Bankomat

„Bargeld 2 go“: Einfach, schnell und kostenlos. Flächendeckende Bargeldversorgung: Kunden können hierzulande in allen 1.220 Billa und Billa Plus Märkten gebührenfrei Bargeld abheben – direkt beim Einkauf.

Einkaufen und gleichzeitig Bargeld beheben: Was früher nur am Bankomaten möglich war, funktioniert seit 2020 auch bei Billa – und zwar in allen 1.220 Billa und Billa Plus Filialen in ganz Österreich. Mit dem Service „Bargeld 2 go“ können Kundinnen und Kunden bei jedem Einkauf bis zu 200 Euro direkt an der Kassa abheben – gebührenfrei und ohne Mehraufwand. Insgesamt ist der Service in rund 2.200 Filialen der REWE-Gruppe (Billa, Bipa und Penny) verfügbar.

Wichtiger Beitrag zur Nahversorgung

„Als einer der größten Lebensmittelhändler in Österreich übernehmen wir Verantwortung weit über den täglichen Einkauf hinaus“, sagt Harald Mießner, Billa Vorstand Vertrieb. „Indem wir Bargeldabhebungen direkt an der Kassa ermöglichen, schaffen wir niederschwellige Anlaufstellen und stärken die Bargeldversorgung – besonders in ländlichen Regionen, wo oft wenige Bankomaten verfügbar sind.“

Gemeinden profitieren – Bargeld bleibt relevantAuch der Österreichische Gemeindebund begrüßt die Initiative: „Die Bargeldversorgung ist ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge in unseren Gemeinden“, betont Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes. Gemeinsam mit dem Bankomaten-Angebot der OeNB und Initiativen wie jener von Billa werde eine verlässliche Versorgung gewährleistet. Gleichzeitig verweist Pressl auf die Notwendigkeit, digitale Zahlungsmöglichkeiten weiter auszubauen.