Zahlreiche Möglichkeiten für Piloten

Wizz Air, Europas schnellst wachsende Fluggesellschaft, möchte bis 2030 4.600 neue Piloten einstellen. All jene, die schon immer von einer Karriere in luftigen Höhen geträumt haben, können sich jetzt bewerben.

Ganz besonders richtet sich Wizz Air and AUA-Piloten mit der Typisierung für die A320-Familie.

„Um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne nach der Pandemie zu erfüllen, sind wir auf der Suche nach neuen Piloten!“, so Heiko Holm, Chief Operations Office von Wizz Air. Vor allem AUA-Piloten werden gesucht und motiviert, sich bei Wizz Air zu bewerben.

Traumberuf für erfahrene und angehende Piloten

Doch nicht nur erfahrene Piloten haben die Möglichkeit den Beruf ihrer Träume auszuleben. Die Fluggesellschaft hat bereits mehr als 150 zusätzliche Piloten ausgebildet, um in diesem Sommer mit mehr als 100 Prozent der Kapazität vor der Pandemie zu fliegen. Dank des Wizz Air Pilot Academy Programms können auch angehende Piloten ohne Flugerfahrung in die Welt der kommerziellen Flüge eintreten. Egal ob Kapitän, erster Offizier oder angehenden Piloten – bei Wizz Air wird jeder begrüßt. Enthusiastische Kandidaten, die schon immer von einer Karriere in der Luft geträumt haben, können sich hier online bewerben.

© Getty Images ×

Viele Möglichkeiten für Piloten

Piloten, die bei Wizz Air einsteigen, haben die Möglichkeit, die ständig wachsende Flotte junger, moderner und nachhaltiger Airbus A320 und A321 auf über 800 Routen zu 191 Zielen in 49 Ländern zu fliegen. Das sorgt für eine Fülle an Möglichkeiten für angehende und erfahrene Piloten. Rasche Karriereentwicklung, gutes Gehalt, hervorragende Ausbildung und ein sicherer Vertrag sind einige der Angebote für Piloten.

© Getty Images ×

Ständiger Wachstum

Allein im letzten Jahr hat Wizz Air 18 neue Basen eröffnet und 300 neue Routen in ihrem Streckennetz aufgenommen. Außerdem ist Wizz Air bestrebt, ihre Flotte mehr als zu verdreifachen, wobei in den nächsten zehn Jahren 500 Airbus-Flugzeuge erwartet werden. Mitarbeiter und Piloten die in dieser Fluggesellschaft an Board kommen, erleben eine Zeit des kontinuierlichen Wachstums mit guten Zukunftsaussichten.

Mehr Informationen zu Wizz Air finden Sie hier.