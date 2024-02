Endlich: Teuerung nimmt stark ab

Lichtblick: Die Preis-Explosion in unseren Shops hat sich stark abgebremst.

Endlich Good News. Laut Statistik Austria hatten wir im Jänner eine Inflation von 4,5 % (erste Schnellschätzung). „Zu Jahresbeginn ist die Teuerung in Österreich auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 zurückgegangen. Einer ersten Schätzung zufolge lag die Inflation im Jänner 2024 bei 4,5 %, nach 5,6 % im Dezember. Der

Rückgang beruht zu einem großen Teil auf den Haushaltsenergiepreisen – und hier insbesondere auf den

Strompreisen, die vor einem Jahr aufgrund der stark gestiegenen Netzkosten deutlich höher waren. Darüber hinaus sind Preise in vielen anderen Bereichen weniger kräftig angestiegen als zuletzt“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas





Jahresinflation 2023 lag bei 7,8%

Zur Einordnung: Vor zwei Wochen wurde die Inflationsrate für das gesamte Jahr 2023 präsentiert - sie betrug in Österreich 7,8 Prozent. Am extremsten explodierten die Kosten für Fernheizung (+58,1 %9 und für Gas (+57,8 %).

7,8 Prozent sind etwa das Vierfache vom Zielwert der EZB in Höhe von 2 Prozent, das gab die Statistik Austria zu bedenken.

Rekord bei Privat-Insolvenzen

Eine Folge waren die dramatisch vielen Privat-Insolvenzen im Vorjahr. 2023 wurden 8.845 Verfahren eröffnet, das waren um 8,2 Prozent mehr als im Jahr davor, teilte der Gläubigerschützerverband KSV1870 mit. Betroffen sind vor allem Männer und junge Menschen. 61 Prozent der Privatinsolvenzen entfielen im Vorjahr auf Männer.