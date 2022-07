Der Österreichische Gaspreisindex steigt in August erneut auf Rekordniveau. Die Gas-Großhandelspreise liegen im Vergleich zum Vormonat Juli um 23 % höher, gegenüber August 2021 gibt es ein Plus von 323 Prozent.

Der von der Energieagentur berechnete Index steigt im August 2022 auf 579,23 Punkte. In den vergangenen zwölf Monaten lag der ÖGPI im Schnitt bei 410,09 Punkten, teilte die Agentur am Freitag in einer Aussendung mit.