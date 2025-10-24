Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.200 aktien up +5.41% Andritz AG 63.30 aktien up +0.88% BAWAG Group AG 108.70 aktien up +0.46% CA Immobilien Anlagen AG 24.480 aktien down -1.29% CPI Europe AG 17.460 aktien down -0.85% DO & CO Aktiengesellschaft 217.00 aktien down -0.23% EVN AG 24.900 aktien down -0.4% Erste Group Bank AG 82.30 aktien down -0.48% Lenzing AG 25.900 aktien down -0.96% OMV AG 46.160 aktien down -0.26% Oesterreichische Post AG 29.700 aktien down -3.73% PORR AG 29.000 aktien down -0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.900 aktien equal +0% SBO AG 28.400 aktien down -0.18% STRABAG SE 71.00 aktien down -1.39% UNIQA Insurance Group AG 12.660 aktien up +0.48% VERBUND AG Kat. A 65.10 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.400 aktien up +0.34% Wienerberger AG 26.900 aktien down -0.74% voestalpine AG 31.380 aktien up +0.32%
  1. oe24.at
  2. Business
Unicredit Bank Austria
© APA

Kritik

EU-Kommissarin beklagt Hürden für Bankenfusionen

24.10.25, 23:00
Teilen

EU-Finanzkommissarin Maria Luis Albuquerque hat die Hürden für grenzüberschreitende Bankenfusionen in Europa beklagt. 

Im Zusammenhang mit dem deutschen Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische Bank-Austria-Mutter Unicredit nannte sie es m Freitag dem italienischen Sender RaiNews24 "eine Schande", sollte die Entstehung von europäischen Banken mit wettbewerbsfähiger Größe nicht erleichtert werden.

Albuquerque, eine portugiesische Sozialdemokratin, äußerte sich während eines Besuchs in Italien. Dort bekräftigte sie auch die Vorbehalte der EU gegen die Art und Weise, wie die Regierung in Rom ihr als "Golden Power" bekanntes Vetorecht zum Schutz nationaler Interessen bei Bankenfusionen einsetzt.

Die italienische Großbank Unicredit hat einen Anteil von knapp 30 Prozent an der Commerzbank erworben und strebt eine Übernahme an. Dies stößt jedoch auf den Widerstand der Commerzbank-Führung und der Bundesregierung, die Großaktionärin bei dem Frankfurter Geldhaus ist. Die Übernahmestrategie von Unicredit-Chef Andrea Orcel war bisher wenig erfolgreich. Ein Versuch, den heimischen Rivalen Banco BPM zu übernehmen, scheiterte am Widerstand der Regierung in Rom. Einem Insider zufolge könnte die EU-Kommission um den 12. und 13. November herum beschließen, gegen das italienische "Golden Power"-Gesetz vorzugehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden