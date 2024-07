Flug-Chaos in Österreich: Fast 40 % der Flüge verspätet

Das Flug-Chaos in Österreich geht weiter. Auch letzte Woche kam es wieder zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen.

Zahlreiche Flug-Ausfälle und Verspätungen lassen Österreichs Urlauber verzweifeln. Allein in der vergangenen Woche (21.7. bis 26.7.) kam es zu 822 Verspätungen und 44 Stornierungen bei Flugzeugen aus Österreich. Bei insgesamt 2.193 Flügen heißt das: 39,4 Prozent der Flugzeuge haben Verspätung oder wurden storniert. Das zeigen aktuelle Zahlen, die oe24 von "Flightright" erhielt.

Diese Airlines haben am häufigsten Verspätung

Bei den einzelnen Airlines hat "Pegasus" mit 86,36 Prozent die höchste Verspätungsquote, dicht dahinter folgt "Sun Express" mit 83,78 Prozent. Wohlgemerkt hoben beide Fluglinien jeweils weit unter 50 Mal in Österreich ab. Aussagekräftiger ist der prozentuale Anteil bei den Austrian Airlines. Die heimische Fluggesellschaft flog in dem Zeitraum insgesamt 1.003 Mal, wobei die Flieger 432 Mal verspätet waren. Heißt: Rund 43,07 Prozent der AUA-Flieger sind verspätet. Zusätzlich wurden auch noch 16 Flüge komplett storniert.

© Flightright ×

Die prozentual beste Quote konnte in der vergangenen Woche die "Lufthansa CityLine" vorweisen. Von 17 Flügen waren drei verspätet, was einer Quote von 17,65 Prozent entspricht.