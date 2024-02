31-Jährige bezog Notstandhilfe - und verkaufte hunderte Torten online

Die 31-Jährige nahm 72.000 Euro mit ihren Torten ein und kassierte dennoch 16.882 Euro vom Staat.

Eine 31-Jährige ist in Oberösterreich durch eine Anzeige auf einer Social Media-Plattform mit ihrer illegalen Konditorei aufgeflogen. Die Frau hat mindestens 806 Torten verkauft und damit etwa 72.000 Euro schwarz eingenommen. Zudem kassierte sie seit Anfang 2022 dauerhaft Arbeitslosengeld und Notstandshilfe. Laut Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich bezog sie so etwa 16.882 Euro unrechtmäßig, gab das Finanzministerium in einer Presseaussendung am Sonntag bekannt.

90 Euro pro Torte

Auf die 31-Jährige warten Rückforderungen der zu Unrecht beantragten AMS-Unterstützungen. Außerdem erstattete die Finanzpolizei eine Anzeige wegen Betrugs bei der Staatsanwaltschaft sowie beim Finanzamt wegen Abgabenhinterziehung.

Aufmerksam wurde die Finanzpolizei durch ein Inserat, wo auf den Social-Media-Account der Frau hingewiesen wurde. Dort hatte sie 806 Bilder gepostet, um ihre Torten zu bewerben. Über die Plattform bot sie auch die Möglichkeit an, Bestellungen via Direktnachricht aufzugeben. Pro Torte kassierte die illegale Konditorin 90 Euro.