Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.400 aktien up +0.86% Andritz AG 61.20 aktien down -0.16% BAWAG Group AG 109.10 aktien up +0.74% CA Immobilien Anlagen AG 24.800 aktien up +1.64% CPI Europe AG 17.850 aktien up +0.28% DO & CO Aktiengesellschaft 217.50 aktien down -0.46% EVN AG 24.900 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 82.20 aktien down -0.12% Lenzing AG 24.750 aktien up +0.41% OMV AG 45.940 aktien up +1.41% Oesterreichische Post AG 29.900 aktien up +0.67% PORR AG 28.450 aktien down -1.22% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.180 aktien up +0.21% SBO AG 27.900 aktien up +1.27% STRABAG SE 72.50 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 12.600 aktien up +0.16% VERBUND AG Kat. A 63.85 aktien down -0.47% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.750 aktien down -0.46% Wienerberger AG 26.860 aktien up +0.83% voestalpine AG 31.640 aktien up +0.19%
  1. oe24.at
  2. Business
Frischer Wind im Team von Bondi Consult
© Bondi Consult

Personalia

Frischer Wind im Team von Bondi Consult

23.10.25, 09:27
Teilen

Ab sofort übernimmt Pauline Pondorf die Leitung des Bereichs Marketing mit Fokus auf digitale Markenführung, kreative Kampagnen und datengetriebene Strategien. Die neue Marketingleiterin bringt neue Impulse für die Marktpositionierung von Bondi Consult.

Sie verfügt über umfassende Erfahrung im Content- und Online-Marketing sowie Grafikdesign. Zuvor war sie freiberuflich als Content Managerin tätig und betreute Kunden von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung, inklusive Kampagnenplanung, Social-Media-Management und Performance-Analyse.

Marketing-Expertise mit Hands-on-Erfahrung
Die ersten Praxiserfahrungen sammelte sie bei Omniga im Online-Marketing, CRM und Business Analytics sowie bei der Bayernwerk AG im Employer Branding und Grafikdesign. Danach entwickelte Pondorf bei der Writerlino GmbH als Content Managerin und Texterin Social-Media-Strategien, erstellte SEO-optimierte Inhalte und schulte Teams. Bis zuletzt war sie freiberuflich als Content Managerin tätig und betreute Kunden von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung, inklusive Kampagnenplanung, Social-Media-Management und Performance-Analyse. Seit Sommer 2025 ist Pauline Pondorf im Team von Bondi Consult und ist für sämtliche Marketing-Agenden von Bondi Consult und dem Projekt TwentyOne zuständig.

Pauline Pondorf hat einen Bachelor of Arts der Universität Regensburg in Medienwissenschaften und einen Master of Arts der Universität Wien in Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Christoph Nemetschke: „Mit Pauline haben wir eine kreative Persönlichkeit mit frischen Ideen und klarer Vision gewonnen. Ihre Leidenschaft für Content und Markenkommunikation wird uns helfen, unseren Auftritt weiterzuentwickeln und unsere Inhalte noch stärker zu positionieren.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden