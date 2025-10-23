Frischer Wind im Team von Bondi Consult

Ab sofort übernimmt Pauline Pondorf die Leitung des Bereichs Marketing mit Fokus auf digitale Markenführung, kreative Kampagnen und datengetriebene Strategien. Die neue Marketingleiterin bringt neue Impulse für die Marktpositionierung von Bondi Consult.

Sie verfügt über umfassende Erfahrung im Content- und Online-Marketing sowie Grafikdesign. Zuvor war sie freiberuflich als Content Managerin tätig und betreute Kunden von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung, inklusive Kampagnenplanung, Social-Media-Management und Performance-Analyse.

Marketing-Expertise mit Hands-on-Erfahrung

Die ersten Praxiserfahrungen sammelte sie bei Omniga im Online-Marketing, CRM und Business Analytics sowie bei der Bayernwerk AG im Employer Branding und Grafikdesign. Danach entwickelte Pondorf bei der Writerlino GmbH als Content Managerin und Texterin Social-Media-Strategien, erstellte SEO-optimierte Inhalte und schulte Teams. Bis zuletzt war sie freiberuflich als Content Managerin tätig und betreute Kunden von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung, inklusive Kampagnenplanung, Social-Media-Management und Performance-Analyse. Seit Sommer 2025 ist Pauline Pondorf im Team von Bondi Consult und ist für sämtliche Marketing-Agenden von Bondi Consult und dem Projekt TwentyOne zuständig.

Pauline Pondorf hat einen Bachelor of Arts der Universität Regensburg in Medienwissenschaften und einen Master of Arts der Universität Wien in Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Christoph Nemetschke: „Mit Pauline haben wir eine kreative Persönlichkeit mit frischen Ideen und klarer Vision gewonnen. Ihre Leidenschaft für Content und Markenkommunikation wird uns helfen, unseren Auftritt weiterzuentwickeln und unsere Inhalte noch stärker zu positionieren.“