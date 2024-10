× Gastro-Schock: 160 Wirtshäuser sperrten seit 2019 in OÖ zu

Seit Corona und dem Ukraine-Krieg stiegen die Preise in der Gastronomie im Schnitt um 40 Prozent - viele gehen daher nicht mehr ins Wirtshaus. Immer mehr Lokale müssen zusperren.

Am Sonntag mit der Familie ins Wirtshaus gehen - das ist für viele nicht mehr leistbar. Und auch in einigen Gebieten des Landes schwer möglich. Denn: Viele Traditions-Gasthäuser haben in den letzten Jahren geschlossen.

Depot-Pleite: Auffanglösung für über zwei Drittel der Mitarbeiter

Gastro-Schock: Kirchenwirt Hengsberg ist insolvent

Mehr Firmen-Pleiten & Privat-Insolvenzen

© Getty ×

Gastro-Preise um 40 Prozent gestiegen

Grund für das Wirtshaussterben: die Teuerung seit Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg. Die Menschen gehen weniger in Lokale. Aber auch der Einkauf und die Personal- wie Energiekosten sind gestiegen. Daher auch laut Statistik Austria die Preise im Gasthaus - um rund 40 Prozent! So gab man 2019 im Schnitt pro Monat noch 208 Euro für Gastro-Besuche aus, diese kosten nun 291 Euro.

© APA/ORF

Wirtshaussterben: Von 15.000 auf 5.600 reduziert

Die Zahlen sind erschreckend. Waren es 1986 noch österreichweit 15.000 Gasthäuser, so gab es 2023 nur noch 5.600 davon.

Dramatisch auch die aktuellen Zahlen aus Oberösterreich. Seit 2019 sperrten rund 160 Wirtshäuser zu.

Auch in Salzburg gibt es im Vergleich zu 2010 um ein Drittel weniger Wirtshäuser.

In Niederösterreich sperrten von 2.800 Gasthäusern im Jahr 2000 bis dato über 1.000 zu.

Die Forderung der OÖ-ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger: Ein Unterstützungspaket - wie etwa eine Sonderförderaktion für Landgasthäuser - von der neuen Regierung.