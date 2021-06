Gehalts-Check: So viel verdienen die Österreicher

Detaillierter Überblick der Durchschnittsgehälter nach Branchen, Berufsgruppen, Qualifikation und Bundesländer.

"Das Gehalt ist ein Schlüsselfaktor bei der Entscheidung für einen Job. Und doch ist Gehalt in Österreich immer noch ein Tabuthema. Das verunsichert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie wissen häufig nicht, welches Gehalt sie in ihrem Job erreichen können – und Arbeitgeber sorgen zu selten für Transparenz", sagt Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer bei "StepStone". Mit dem Gehalts-Report wolle "StepStone" beiden Seiten mehr Orientierung geben. Damit zeige man welche Gehälter in den einzelnen Branchen, Berufsgruppen oder Regionen im Durchschnitt gezahlt werden. Für den Gehalts-Report hat die Online-Plattform Gehälter von rund 14.000 Arbeitnehmer*innen in Österreich ausgewertet hat.

Das durchschnittliche Jahresgehalt von Beschäftigten in Österreich liegt derzeit bei 52.000 Euro brutto im Jahr. Das sind um 8.000 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Die höchsten Gehälter

Die höchsten Gehälter erzielen ...

Ärzte (79.000 Euro)

Manager (73.000 Euro)

Finanzexperten, wie beispielsweise Vermögensberater oder Controller (72.250 Euro)

Juristen (63.650 Euro)

Branchen-Ranking

Bei den Branchen führen Österreichs Schlüsselindustrien das Ranking an ...

Banken (64.250 Euro)

Konsumgüter-/Gebrauchsgüterbranche (63.600 Euro)

Chemie- und erdölverarbeitenden Industrie (62.800 Euro)

Pharmaindustrie (62.500 Euro)

Führungskräfte verdienen mehr als der Durchschnitt

Personalverantwortung zahlt sich aus: Führungskräfte im Top Management verdienen mehr als doppelt so viel wie Beschäftigte ohne Personalverantwortung. Die Höhe des Gehalts hängt stark von der Zahl der unterstellten Mitarbeiterinnen ab: Während Führungskräfte mit bis zu vier unterstellten Mitarbeiter*innen im Schnitt 53.300 Euro verdienen, erzielen Führungskräfte mit mindestens 100 unterstellten Beschäftigten bereits ein Gehalt von 96.600 Euro.

Berufserfahrung und Alter

Mit zunehmender Berufserfahrung steigt auch das Gehalt. Am besten verdienen die Altersgruppen über 60 (77.000 Euro) und mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung (66.000 Euro).

Bildung: Wer studiert, verdient im Schnitt 34 Prozent mehr

Wer seine Ausbildung an der Universität abgeschlossen hat, verdient rund 14.000 Euro mehr im Jahr als jene ohne akademischen Abschluss. Allerdings zählen nicht alle höheren Abschlüsse gleich viel: Durchgängig sind Abschlüsse von Universitäten besser bezahlt als jene von Fachhochschulen. Am meisten verdienen approbierte Ärzte und ArbeitnehmerInnen mit Doktortitel. Auch im Branchenvergleich zeigt sich, dass Angestellte mit Studium durchwegs besser verdienen als jene ohne offiziellen Abschluss. Beschäftigte mit einer Ausbildung verdienen im Berufsfeld Bank und Finanzen mit 87.600 Euro am besten.

Bundesland: Wien verteidigt seine Spitzenposition

Wenig überraschend führen Wien und Vorarlberg die Gehaltsspitze an. Aber auch in Oberösterreich und Salzburg nehmen Angestellte noch mehr als 50.000 Euro brutto im Jahr mit nach Hause. Schlusslicht ist wie schon im letzten Jahr das Burgenland: Hier werden rund 10.000 Euro weniger im Jahr ausbezahlt als etwa in Wien.

Beim Städtevergleich ergibt sich in diesem Jahr hingegen ein überraschendes Bild: Noch vor Wien führen Linz und Bregenz (55.600 Euro) hier die Gehaltsspitze an, gefolgt von Innsbruck (51.700 Euro), Graz (51.000 Euro) und St. Pölten (50.250 Euro).

Unternehmensgröße: Konzerne zahlen besser als Startups

Bei der Höhe des Gehaltes spielt es eine wesentliche Rolle, in welchem Unternehmen man angestellt ist. Generell gilt hier die Faustregel: Je größer ein Unternehmen, desto höher die Gehälter. Arbeitgeber, die maximal 50 Mitarbeiter*innen beschäftigen, zahlen im Schnitt ein Jahresgehalt von 47.000 Euro. Wer hingegen bei einem Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten angestellt ist, darf mit rund 12.500 Euro mehr Jahresgehalt rechnen.

Über den StepStone Gehaltsreport 2021: Der StepStone Gehaltsreport 2021 gibt Orientierung zu Gehältern in Österreich. Denn damit Jobsuchende und Unternehmen zusammenfinden, brauchen beide Seiten die richtigen Informationen. Dazu zählt vor allem das Gehalt. Für den Gehaltsreport 2021 wurden rund 14.000 Gehaltsdaten analysiert, die im Zeitraum April 2020 bis April 2021 erhoben wurden. Der StepStone Gehaltsreport zeigt die durchschnittlichen Gehälter der Menschen in Österreich, aufgeteilt nach Berufsfeld, Region, Branche und Berufserfahrung. Bei der Auswertung wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit nur die Angaben derjenigen Umfrageteilnehmer*innen berücksichtigt, die in Vollzeit arbeiten, wie es in der StepStone-Aussendung heißt.