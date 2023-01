Der Absturz der Tesla-Aktie minderte Musks Vermögen 2022 auf Rekordniveau.

Texas. Unter einem Rekord macht es Tesla-Chef und Twitter-Eigentümer Elon Musk offenbar nicht. Den Titel als reichster Mensch der Welt musste er 2022 zwar an den französischen Luxus-Mogul Bernard Arnault abgeben – aber selbst diese Niederlage steht für einen neuen Rekord: So viel Vermögen wie Musk hat noch niemand in einem Jahr verloren, nämlich knapp 200 Mrd. Euro. Damit qualifiziert sich Musk füs Guinness-Buch der Rekorde, das ihm attestiert, „offiziell den Weltrekord für den größten Verlust an persönlichem Vermögen“ gebrochen zu haben.

Zu „verdanken“ hat Musk das dem Absturz der Tesla-Aktie, die 2022 um 65 % an Wert verlor. Nach Musks Twitter-Kauf im Oktober und dem Chaos, das er als neuer Chef verursachte, verloren die Tesla-Aktionäre das Vertrauen, der Kurs krachte immer weiter runter. Den bisherigen Verlust-Weltrekord hielt der japanische Investor Masayoshi Sen mit vergleichsweise gerinten 58,6 Mrd. Dollar.

Musk bleibt indes auch als größter Verlierer mega-reich: Mit aktuell 132 Mrd. Dollar Vermögen listet ihn der Bloomberg-Milliardärs-Index auf Rang 2.

Prozess. Ab Dienstag steht Musk übrigens wegen Tweets aus 2018 in den USA vor Gericht. Seine irreführenden Aussagen via Twitter ließen damals den Tesla-Kurs abstürzen.