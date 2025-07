Glorit bleibt Leitbetrieb: Auszeichnung bestätigt nachhaltige Bauqualität

Glorit bleibt auf Erfolgskurs und erweitert seinen Auszeichnungs-Reigen: Qualität mit Brief & Siegel – Glorit erneut von Leitbetriebe Austria ausgezeichnet.

Schon wieder gute Nachrichten aus Groß-Enzersdorf: Premium- Bauträger Glorit darf sich seit vier Jahren in Folge auch heuer wieder offiziell zu den Leitbetrieben Austria zählen. Damit erweitert das Unternehmen seine beeindruckende Liste an Ehrungen und unterstreicht einmal mehr seine führende Rolle in der Branche. Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria, erklärt: „Wer auf Qualität, Regionalität und Handschlagqualität setzt, fährt gut. Oder im Fall von Glorit besser gesagt: baut gut und stützt obendrein die Wirtschaft unseres Landes.“

(v.l.n.r.): Stefan Messar, Lukas Sattlegger, Patrick Kloihofer (alle GF Glorit), Monica Rintersbacher (GF Leitbetriebe Austria) © Christian Mikes

Kontinuität auf höchstem Niveau

„Wir bauen nicht nur Häuser und Wohnungen, wir bauen auch Vertrauen auf – und wenn das regelmäßig offiziell bestätigt wird, freut es uns umso mehr“, ergänzt Glorit-Geschäftsführer Lukas Sattlegger mit einem Augenzwinkern. „Die Rezertifizierung als Leitbetrieb bestätigt, dass wir als Unternehmen nachhaltig, verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert unterwegs sind.“

Ein Siegel mit BedeutungLeitbetriebe Austria zeichnet seit Jahren jene Unternehmen aus, die durch wirtschaftliche Stabilität, Innovationskraft sowie gesellschafts-, umwelt- und sozialpolitische Verantwortung hervorstechen. Für Glorit ist das nicht nur ein Qualitätssiegel, sondern auch Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.