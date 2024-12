Greenpeace kürt Billa Plus zum "Supermarkt des Jahres"

Nachhaltigkeit zahlt sich aus: Billa Plus ist wieder „Supermarkt des Jahres“! Die Supermarktkette des Rewe-Konzerns konnte die Expertinnen und Experten von Greenpeace nach acht Marktchecks wieder mit dem nachhaltigsten Sortiment im österreichischen Lebensmittelhandel überzeugen.

Greenpeace, eine der bekanntesten Umweltschutzorganisationen weltweit, kürt jedes Jahr den "Supermarkt des Jahres". Dieser Titel ist mehr als nur eine Auszeichnung – er steht für ein klares Signal in Richtung einer umweltfreundlicheren Handelslandschaft. Beim Greenpeace-Marktcheck 2024 wurden acht Sortimente der Supermärkte unter die Öko-Lupe genommen.

"Damit können die Konsumentinnen und Konsumenten genau erkennen, welche Produkte in den Regalen umweltschonend hergestellt werden und bekommen eine Hilfestellung beim täglichen Einkauf", erklärt Susanne Winter, stellvertretende Geschäftsführerin von Greenpeace in .

Kontinuierliche Erweiterung des klimaschonenden Sortiments



Billa Plus geht nach acht Marktchecks wiederholt als Ganzjahressieger für das nachhaltigste Sortiment im österreichischen Lebensmittelhandel hervor. Punktesieger wurde Billa Plus im Bereich Tierwohl-Schweine-Frischfleisch, pflanzliche Frühstücksvielfalt sowie Nuss-Nougat-Aufstriche und Tomaten-Ketchup. Zudem erreicht man auch in weiteren Kategorien Spitzenplatzierungen, insbesondere aufgrund der breiten Bio-Vielfalt beispielsweise im Bereich Saatgut und Tiefkühlgemüse.

„Diese Auszeichnung ist nicht nur ein Beleg für die hohe Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden, sondern auch für unseren Erfolg bei der kontinuierlichen Erweiterung unserer nachhaltigen, klimaschonenden Sortimente. Besonders im Bereich Tierwohl und plant-based sind wir in Österreich ein Pionier der Branche. Unsere Kunden legen Wert auf Transparenz, Nachhaltigkeit und Qualität – Werte, die wir konsequent in unser Sortiment integrieren und mit denen wir einen wichtigen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Lebensweise leisten“, betont Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe International.

Billa ist Pionier bei Frischfleisch aus Österreich



Vor über vier Jahren setzte Billa als erster heimischer Lebensmittelhändler ein klares für heimische Qualität in den Regalen: Seither bietet Billa Frischfleisch – ob Hendl, Pute, Schwein, Rind, Kalb, Wild oder Lamm – ausschließlich zu 100 % aus Österreich an. Mit dieser Entscheidung garantiert der Lebensmittelhändler höchste heimische Qualitätsstandards beim Fleischkauf. Darüber hinaus wird an den Frischfleischtheken in den Billa und Billa Plus Märkten ausschließlich Frischfleisch in Tierwohl-Qualität angeboten. Unter der Bio-Marke Ja! Natürlich und dem „Fair zum Tier!“-Siegel wird das Tierwohl-Sortiment zudem laufend erweitert. Aufgrund der Vielfalt an Maßnahmen, finden Kund:innen bei Billa Plus inzwischen das größte Tierwohl-Sortiment Österreichs vor.