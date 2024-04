Große Geldfälscher-Bande in Spanien ausgehoben

Geldfälscherbande brachte hunderttausende Zwei-Euro-Münzen in Umlauf

Die spanische Polizei hat eine Geldfälscherbande zerschlagen, die in ganz Europa falsche Zwei-Euro-Münzen in Umlauf gebracht haben soll. In Zusammenarbeit mit Europol habe man in Toledo circa 70 Kilometer südlich von Madrid eine Fälscherwerkstatt ausgehoben, die "die wichtigste der vergangenen zehn Jahre in Europa" sei, teilte die Nationalpolizei am Mittwoch mit.

500.000 gefälschte Münzen im Umlauf

Die kriminelle Organisation habe auf den europäischen Markt fast 500.000 gefälschte Münzen "von hoher Qualität" gebracht. Zehn Menschen, alle Staatsbürger Chinas, seien festgenommen worden. Die Ermittlungen waren nach den Angaben der "Policía Nacional" bereits im Herbst 2018 aufgenommen worden. "Sie waren äußerst schwierig und langwierig, nicht zuletzt wegen der Geheimhaltung innerhalb der Organisation sowie wegen der praktisch nicht vorhandenen Rückverfolgbarkeit, die für Falschmünzen charakteristisch ist", hieß es.