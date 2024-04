Das Luxus-Leben der Benkos geht „völlig ungeniert“ weiter

Während die Signa-Pleite medial nie dagewesene Wellen schlägt, schwelgen Benkos Frauen weiter im Luxus.

Wie oe24 vor kurzem berichtete, müssen Benkos Frauen auch dieser Tage nicht auf ihr teures Hobby verzichten: das Reiten. Laut Insider-Infos dürfen sich Ehefrau Nathalie und die gemeinsamen Töchter trotz der Mega-Pleite von Signa auch weiterhin auf Reit-Turnieren vergnügen.

„Völlig ungeniert“ bei Salzburger Prestige-Turnier

„Wieder reitet Madame Nathalie, diesmal am Reitturnier in Lamprechtshausen. Gegen ihn (Anm. Rene Benko) wird mittlerweile ermittelt. Aber die sind völlig ungeniert, oder?“, ist der Insider fassungslos. Und tatsächlich: Heute um 12:00 Uhr lief Nathalie Benko mit ihrem Pferd Cayo 8 in Salzburg auf, ebenso wie gestern schon. Erneut mit dabei: die beiden Töchter sowie Luxus-Profi-Trainer Rob Raskin – und ihre Bodyguards.

© clipmyhorse.tv ×

War Rene Benko vielleicht auch vor Ort?

Nicht bekannt ist, ob Rene Benko selbst auch vor Ort war – wenn, dann vermutlich wieder inkognito. Ob ja oder nein, die Platzierung (Rang zwei) seiner Frau dürfte ihn allemal gefreut haben. Übrigens durfte gestern auch eine der Benko-Töchter am Turnier teilnehmen und zwar mit ihrem Pferd Lilith 25.