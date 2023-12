Nach einem Lieferstopp vor einem Jahr wegen mutmaßlicher Verpackungsproblemen kann nun auch wieder aus Österreich bei AliExpress bestellt werden.

AliExpress schickt fast alles wieder nach Österreich, schreibt futurezone.at ("Kurier"). Vor einem Jahr hatten zahlreiche Händler des chinesischen Online-Marktplatzes ihren Versand hierher eingestellt. Begründet wurde das mit der neuen Verpackungsverordnung, die am 1. Jänner 2023 in Kraft trat. Nun sind aber beinahe alle Produkte wieder für den österreichischen Markt verfügbar, so das Portal.

Vorgeschichte: Die neue Verpackungsverordnung machte vielen der kleineren Händler die über die chinesische Seite vermittelt werden, zu schaffen. Sie stellten die Lieferungen ein. Denn die Verordnung schreibt vor, dass Versandhändler außerhalb Österreichs einen "bevollmächtigten Vertreter für Verpackungen" hierzulande brauchen. Diese Bevollmächtigten sammeln Verpackungen, entsorgen oder verwerten sie. Nun dürfte das Problem größtenteils gelöst sein, so futurezone und weitere Marktbeobachter am Freitag.