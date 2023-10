Das ist die neue Almdudler-Flasche

Almdudler und der bekannte österreichische Künstler Tom Lohner haben sich zusammengetan - entstanden ist eine Sonder-Edition der Kräutersprudel-Flasche mit dem Gemälde "Trachtenpärchen".

Die neue "Almdudler x Tom Lohner" Art Edition knüpft an eine Reihe von Kooperationen der heimischen Kultmarke mit Künstlerinnen und Künstlern. "Tom Lohner hat unsere ikonische Trachtenpärchenflasche in ein Kunstwerk verwandelt, das von österreichischer Kultur und unserer dudeligen Geschichte auf besondere Weise erzählt“, so Almdudler-Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein über die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Künstler.

Das Original Gemälde „Trachtenpärchen“, welches auf der Spezialedition zu sehen ist, wurde von 28. September bis 1. Oktober bei Art Austria Highlights auf dem Arial des Wiener Eislauf-Vereins ausgestellt und verkauft.

Der Grazer Künstler Tom Lohner ist in der Popkultur vor allem durch seine surrealistischen Bilder bekannt. Er hat zusammen mit seinem Manager Klaus Billinger Österreichs größte Urban & Contemporary Kunstgalerie auf 1.200 Quadratmetern in Graz.

Trachtenpärchen und Gummiente

"Das Almdudler Trachtenpärchen neu zu interpretieren, fühlte sich an wie ein Tanz und ich hatte die Ehre der Choreograph zu sein“, so Lohner über seine Arbeit. Auf der Flasche ist das Almdudler Trachtenpärchen abgebildet, das aus einer kleinen Spieluhr hüpft und sich schwungvoll im Kreis dreht. Besonders auffällig ist eine kleine, liebevoll integrierte Gummiente. „Die Gummiente im Design ist wie ein Geheimcode, der die Unbeschwertheit und Neugier verkörpert, die ich der kommenden Generation – als auch meinen Enkelkindern – wünsche. Sie symbolisiert außerdem das dudelige Augenzwinkern, das dazu einlädt das Leben nicht allzu ernst zu nehmen sondern zu genießen", interpretiert Almdudler-Fabrikant Klein.

© Philipp Lipiarski ×

In Webshop und Gastro

Die neue Edition "Almdudler x Tom Lohner" ist auf 10.000 Flaschen limitiert. Ab Anfang Oktober sind die Flaschen sowie 100 Stück der limitierten Serigraphie des Originalgemäldes im Almdudler Webshop unter almdudler.com/shop für 2,49 Euro erhältlich. Zusätzlich wird die neue Flasche in ausgewählten Gastro-Betrieben angeboten.