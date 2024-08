Depot-Pleite trotz vieler Millionen Corona-Hilfe

Bei der Deko-Kette Depot kommt es zu massiven Einschnitten. Vor der Pleite flossen viele Millionen an Coronahilfen.

Die Depot-Pleite in Österreich und in Deutschland bringt bittere Folgen für Steuerzahler, Vermieter und den Arbeitsmarkt.

In Österreich verlieren 130 der 349 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, von den aktuell 49 Filialen nur 27 Geschäfte weitergeführt werden. Die deutsche Mutter Gries Deco Company GmbH hat bereits bereits Mitte Juli Insolvenz angemeldet.

Millionen Euro an Coronahilfen

In Österreich hat Depot Konkurs beantragt, obwohl 2020 und 2021 insgesamt 1,7 Millionen Euro an Coronahilfen geflossen sind.

In Deutschland erhielt das Mutterunternehmen sogar zwölf Millionen Euro an Coronahilfen.

Diese Gesellschaft hatte an die Tochter ein 10-Mio.-Darlehen vergeben. Davon waren zum 31.12.2022 noch 9,4 Mio. offen. Diese Rückzahlungen belasteten Depot Österreich.

Düstere Warnung: "Es werden noch viele Pleiten folgen“

Sanierungsexperte Mag. Gerald Zmuegg sagt: „Vor Corona hatte Depot in Deutschland 256 Mio. Euro Kapitalrücklagen. Das und die Coronahilfen reichten nicht für die Pandemie. Es werden noch viele Pleiten folgen.“