Dieses Kult-Getränk wird eingestellt

Die Marke wird laut dem US-Getränkekonzern vollständig vom Markt genommen.

Neu-Isenburg. Die Fruchtsaftmarke Punica verschwindet aus den Supermarktregalen. Die Marke wird vollständig vom Markt genommen, teilte der US-Getränkekonzern PepsiCo am Dienstag in Neu-Isenburg bei Frankfurt mit. Schon seit Herbst hatte es Gerüchte gegeben. Am Dienstag hatten vor der offiziellen Mitteilung neuerlich mehrere Medien über das Aus der in den 1980er und 1990er-Jahren in der früher in der Kinder-TV-Werbung sehr präsenten Säfte berichtet.

Pepsico hatte im vergangenen Jahr die Mehrheit seiner Saftsparte einschließlich Punica an den Finanzinvestor PAI Partners verkauft. Das neue Gemeinschaftsunternehmen Tropical Brands Group habe die strategischen Prioritäten überprüft und die Entscheidung getroffen, Punica vom Markt zu nehmen, teilte Pepsico nun mit. Die Produktion war Medienberichten zufolge bereits im September 2022 gestoppt worden. Zurzeit werden noch Restbestände verkauft.

Punica-Werbungen der 80er- und 90er-Jahre haben bei Teilen der damaligen Kinder fast Kultstatus. Einzelne deutschsprachige Werbevideos von damals haben auf Internetplattformen zehntausende Aufrufe.

In den Werbungen schleppten sich oft Zeichentrickfiguren durch die Wüste, um zur "Punica-Oase" zu gelangen und sich so zu "retten".