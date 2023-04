Jeder gibt 110 Euro für Ostern aus

In Summe spült das Osterfest dem heimischen Handel 280 Millionen Euro in die Kassen.

Ostern ist nach Weihnachten das zweitwichtigste Fest für den stationären Handel in Österreich. Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Handelsverbands werden heuer durchschnittlich 110 Euro pro Kopf für Ostern ausgegeben: 60 Euro davon für Geschenke, Schokohasen und Deko-Artikel sowie 50 Euro für das Festessen.

Teuerstes Ostern aller Zeiten

Das ist mehr als im Vorjahr, als jeder im Schnitt 90 Euro ins Osterfest investierte. Dieses Plus von 22 % ist allerdings fast ausschließlich inflationsgetrieben. In der Tat: Die extremen Preissteigerungen machen Ostern 2023 zum teuersten aller Zeiten. Eier kosten 19 % mehr als vor einem Jahr, für Schinken bezahlen wir 20 % mehr, für Schokolade 5,6 % mehr. Blumen sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 30 % teurer.

Jeder Zweite schenkt Schokohasen

„Süßigkeiten bleiben auch heuer die klare Nummer eins der beliebtesten Ostergeschenke“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands. Jeder Zweite beschenkt seine Lieben mit einem Schokohasen. Auf den Plätzen folgen gefärbte Eier (41 %), Spielwaren (23 %), Blumen (18 %) und Selbstgebackenes (16 %). Insgesamt spült das Osterfest heuer 280 Mio. Euro in die Kassen der Händler.

Am meisten kosten lassen sich Ostern dieses Jahr die Burgenländer mit durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben von 115 Euro. Schlusslicht sind einmal mehr die Wiener, die nur ein Oster-Budget von im Schnitt 85 Euro veranschlagen.

Karfreitag zweitstärkster Tag des Jahres

Der Lebensmitteleinkauf fürs Osterfest findet vor allem am Karfreitag statt, der bei den Umsätzen der zweitstärkste Tag des Jahres ist. Immer wichtiger ist den Österreichern die Herkunft des Essens, das zeigt sich auch zu Ostern: 68 % wollen heuer bewusst regional einkaufen“, so Rainer Will.