Sprungbrett Handel

Motivierten Menschen auf Jobsuche stehen im österreichischen Handel alle Türen offen. 20.000 Stellen sind zurzeit unbesetzt.

Die Karrierechancen bei den heimischen Retail-Unternehmen sind ebenso spannend wie vielfältig.

Verkauf, Beratung, und vieles mehr

© Handelsverband ×

Der Handel ist das Rückgrat der österreichischen Volkswirtschaft und ein verlässlicher Beschäftigungsmotor. In der Branche können engagierte Persönlichkeiten in den verschiedensten Bereichen beruflich durchstarten. Das Hobby als Beruf? Das klingt nicht nur schön, es ist im Handel oft Realität. Wo sonst gibt es so viele Möglichkeiten in Kombination mit einem attraktiven Gehaltsschema, das tolle Karrierechancen ermöglicht? Wer in einem Handelsbetrieb arbeitet, eignet sich soziale Kompetenz sowie die für viele Berufe notwendige Zusatzqualifikation "Verkaufen" an. Handelsangestellte sind aber keine reinen Verkaufskräfte, sondern ebenso Berater mit fachlicher Expertise und Unternehmensbotschafter.

Platz für Alle

© Handelsverband ×

Die österreichischen Handelsbetriebe beschäftigen hierzulande 625.000 Mitarbeiter, allein im Einzelhandel sind es 335.000. Da sind die unterschiedlichsten Persönlichkeiten mit vielfältigsten Erfahrungen dabei. Sie alle tragen als Helden des Alltags zum Erfolg der Branche bei. Unsere Betriebe sprechen deshalb bewusst Bewerber mit verschiedensten Erfahrungslevels und beruflicher Vorerfahrung an. Quereinsteiger sind ebenso willkommen wie junge Menschen, die "Karriere mit Lehre" machen wollen. Egal ob im Verkauf, Webshop, Marketing, Lager oder in der Logistik – wichtig ist, dass alle Mitarbeiter ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Es gibt unzählige Retail-Führungskräfte, die einst mit einer Handelslehre gestartet sind.

Vom Lehrling über die Studentin bis zum Quereinsteiger finden hier alle ihren Platz. Flexible Arbeitszeiten sind großartig für junge Menschen, die Freiraum für Hobbies wollen und oft nur Teilzeit arbeiten können, weil sie nebenbei studieren oder sonstige Verpflichtungen haben. Der Handel bietet vielfältige Möglichkeiten, Job und Ausbildung unter einen Hut zu bringen. Schulungen und Weiterbildungen sind längst Standard. Wer „mehr“ will, dem wird die Chance auf eine höhere Position mit mehr Verantwortung gegeben.

Benefits und moderne Technik

Die führenden Retail-Unternehmen investieren überdies laufend in modernste Technologien und Mitarbeiter-Benefits. Der digitale Wandel schafft völlig neue, spannende Arbeitswelten. Nicht ohne Grund hat sich die vom Handelsverband initiierte E-Commerce-Lehre seit dem Start 2018 zum erfolgreichsten aller neuen Lehrberufe entwickelt. Das Ziel dieser dreijährigen Lehre ist die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte im Omnichannel-Handel. Übrigens: 50% der Handelsmitarbeiter sind 5 Jahre und länger im selben Unternehmen beschäftigt, ein Drittel sogar länger als 10 Jahre.

Mehr dazu auf www.handelsverband.at/jobs