Spar-Chef Reisch will Lamarr kaufen

Interesse an Shopping-Tempel auf der MaHü

Am Wochenende trat ein prominenter Interessent für eines der Filet-Stücke aus dem insolventen Signa-Reich von René Benko auf den Plan:

Handels-Multi. Spar-Vorstandschef Hans Reisch zeigte sich laut "Salzbuerger Nachrichten" hoch interessiert am Lamarr, dem im Rohbau befindlichen Shopping-Tempel am Platz des ehemaligen Leiner-Kauf hauses auf der Mariahilfer Straße.

Enthüllt: Spar einst von Benko ausgebremst

"Um das Hedy Lamarr - also damals den Leiner in der Mariahilfer Straße - haben wir uns schon vor dem Verkauf an René Benko sehr bemüht, sind aber nicht zum Zug gekommen", sagte Reisch. "Das wäre nach wie vor ein Asset, an dem wir interessiert wären. Konkret ist aber nichts."

So nebenbei enthüllte Reisch damit, dass beim umstrittenen Notverkauf des Objekts von Leiner an Benkos Signa offenbar die Spar-Gruppe jener sagenumwobene Interessent war, der zwar mehr Geld geboten hatte, aber -im Zuge der Aktionen rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz - letztlich nicht zum Zug gekommen war.