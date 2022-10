Weihnachten: Festmahl in Gefahr

Ratlosigkeit in vielen Haushalten: Das Fest-Menü muss völlig neu geplant werden.

Züchter schlagen Alarm. „Noch nie war die Gans so sehr in Gefahr wie jetzt“, sagte Lorenz Eskildsen, Vorsitzender des deutschen Verbandes Bäuerlicher Gänsehaltung. Die grassierende Vogelgrippe hat die Bestände extrem reduziert. In Deutschland werden für die traditionelle Weihnachts-Gans 80% der Tiere aus Polen und Ungarn importiert. Heuer gehen viele Lieferanten leer aus. Die, die Ware ergattern konnten, müssen den doppelten Preis verlangen.

Frankreich. Auch in französischen Küchen wird umgeplant. Grund ist ein Engpass bei der Gänsestopfleber. 40% weniger gibt es heuer, so der Gänseleberverband. Tierschützer freuen sich, sie protestieren seit Jahren gegen die Herstellung: Für Stopfleber wird Enten und Gänsen mit einem Metallrohr Futter durch den Hals gepumpt.



Großbritannien. Briten werden heuer ihre Truthähne vermissen. In diesem Jahr sind wegen der Vogelgrippe bereits mehr als drei Millionen Vögel gekeult worden.