Die erste Umfrage zum Weihnachtsgeschäft 2022 ist da. Demnach plant knapp die Hälfte der Österreicher, heuer genauso viel für Geschenke auszugeben wie im Vorjahr. Rund 30 Prozent wollen weniger kaufen.

In knapp zweieinhalb Monaten ist Weihnachten - und das Geschenke-Business steht in den Startlöchern. Die große Frage ist, wie sich Teuerung und wirtschaftliche Unsicherheit auf das Weihnachtsgeschäft auswirken werden. Eine repräsentative market-Umfrage im Auftrag von SES Spar European Shopping Centers zeigt jetzt: 44 Prozent der Österreicher planen, heuer heuer genauso viel Geld für Geschenke auszugeben wie im Vorjahr. Rund jeder Dritte will heuer weniger kaufen.

10 Prozent geben über 1.000 Euro aus

Sechs von zehn Österreichern, die in Shopping Centern einkaufen, wollen bis zu 500 Euro investieren, um ihren Lieben zum Fest eine Freude zu machen. 22 Prozent wollen zwischen 500 und 1.000 Euro springen lassen, 10 Prozent geben sogar mehr als 1.000 Euro aus.

Dabei haben etliche mit dem Einkaufen der Geschenke bereits begonnen - laut Umfrage startet knapp jeder Vierte bereits im September oder Oktober. Der Großteil (40 Prozent) geht im November auf Geschenke-Shopping-Tour, ein Viertel im Dezember.

Frauen kaufen früher

Jede dritte Frau startet bereits im September oder Oktober ihren Weihnachtseinkauf und nur 16 Prozent erst im Dezember. 42 Prozent der befragten Männer beginnen im November und 32 Prozent im Dezember ihre Geschenke zu kaufen.

Die Online-Befragung des österreichischen Market-Instituts im Auftrag der SES Spar European Shopping Centers fand im Zeitraum zwischen 5. und 7. September 2022 statt. Es wurden 1.000 Personen zu ihrem Einkaufsverhalten und den geplanten Weihnachtsausgaben befragt.