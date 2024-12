Hofer-Preisschlager: Das wird jetzt alles billiger

Der Diskonter bietet ab sofort ausgewählte Milcherzeugnisse und Käseartikel nun noch günstiger an.

Der Diskonter dreht kräftig an der Preisschraube.

Vieles wird günstiger

26 % günstiger wird die Frischkäsezubereitung Fraicho angeboten, dessen Preis auf 0,99 Euro gesenkt wird. Käsevariationen bietet auch die Eigenmarke MILSANI: Die Leichtkäse Scheiben sowie den Mozzarella gerieben sind um jeweils 16 % günstiger, die Gouda Scheiben um 13 %. HOFER lässt den Preis auch bei Markenprodukten purzeln: Die Frischkäsezubereitung von Philadelphia wird um 13 % auf 2,49 Euro per Stück gesenkt.

Alle Produkte im Überblick:

• MILSANI Leichtkäse Scheiben, 200 g, um 2,49 Euro im Vergleich zu 2,99 Euro per Packung - Preisreduktion um 16 %

• MILSANI Gouda Scheiben, 250 g/200 g, um 1,99 Euro im Vergleich zu 2,29 Euro per Packung - Preisreduktion um 13 %

• MILSANI Mozzarella gerieben, 250 g, um 1,99 Euro im Vergleich zu 2,39 Euro per Packung - Preisreduktion um 16 %

• MILSANI 3er-Selektion in Scheiben, 250 g, um 2,49 Euro im Vergleich zu 2,69 Euro per Packung - Preisreduktion um 7 %

• MILSANI ESL Schlagobers, 250 ml, um 1,29 Euro im Vergleich zu 1,39 Euro per Packung - Preisreduktion um 7 %

• MILSANI Gouda, 400 g, um 3,99 Euro im Vergleich zu 4,25 Euro per Stück - Preisreduktion um 6 %

• MILFINA Käse Platte, 165 g, um 2,29 Euro im Vergleich zu 2,49 Euro per Packung - Preisreduktion um 8 %

• MILFINA Frischkäse sortiert, 200 g, um 1,19 Euro im Vergleich zu 1,29 Euro per Packung - Preisreduktion um 7 %

• Philadelphia natur oder Kräuter, 265 g, um 2,49 Euro im Vergleich zu 2,89 Euro per Stück - Preisreduktion um 13 %

• Roi de Trefle Zarte Scheiben, 200 g, um 2,49 Euro im Vergleich zu 2,79 Euro per Stück - Preisreduktion um 10 %

• Roi de Trefle Edler Weichkäse, würzig-cremig oder würzig-intensiv, 200 g/180 g, um 2,79 Euro im Vergleich zu 2,99 Euro per Stück - Preisreduktion um 6 %

• Fraicho, 150 g, um 0,99 Euro im Vergleich zu 1,35 Euro per Stück - Preisreduktion um 26 %

