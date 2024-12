Sexy Basketball-Sternchen erobern Forbes-Liste

Die beiden erobern die Basketball-Welt im Flug und nicht nur das. Jetzt starten sie auch auf der Forbes-Liste durch.

Die College-Basketballerinnen Haley und Hanna Cavinder sorgen für Jubelstürme und Begeisterung. 23 Jahre sind die beiden jung und gehen in den USA durch die Decke. Als Teil der Miami Hurricanes, dem Basketballteam der University of Miami, machen die beiden Zwillingsschwestern jetzt Karriere.

Mittlerweile haben sie es unter die „30 unter 30“-Liste des berühmten US-Wirtschaftsmagazins Forbes geschafft. Aufgenommen werden erfolgreiche Persönlichkeiten aus Sport, Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft oder Technik, die jünger als 30 sind. Den Platz haben sie sich laut dem Insider-Magazin aufgrund ihres Einflusses in den sozialen Netzwerken erarbeitet. Zusammen haben sie über sechs Millionen Follower.





"Größte Erfolgsgeschichte des College-Sports"

Forbes schreibt in der Begründung: „Haley und Hanna Cavinder, 23-jährige Zwillingsschwestern, die an der University of Miami Basketball spielen und auf TikTok und Instagram über 6,5 Millionen Follower haben, gehören zu den größten Erfolgsgeschichten des College-Sports. Allein im vergangenen Jahr haben sie bei Under Armour unterschrieben, die Kosmetikmarke Hustle Beauty und die Fitness-App TWOgether mitbegründet und in den Getränkehersteller Slate Milk investiert.“ Der Hype hat die beiden zu Millionärinnen gemacht.