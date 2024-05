Hofer verlost JETZT Tickets für die EM & VIP-Packages

Mit Hofer spart man normalerweise beim Lebensmitteleinkauf, nun kann man dank des Diskonters auch zur EM und das als VIP

HOFER freut sich für den Fußballsommer nicht nur attraktive Angebote zum günstigen HOFER Preis für seine Kundinnen und Kunden anbieten zu können, sondern auch das österreichische Nationalteam unterstützen zu dürfen.

Gewinne deine EM-Tickets

In diesem Zuge gibt es bei HOFER auch Tickets sowie exklusive VIP-Packages für Spiele der ÖFB-Auswahl zu gewinnen. Österreich ist im Fußball Fieber und auch HOFER freut sich, das österreichische Team unterstützen zu dürfen und ist stolzer Partner des ÖFB.

Bevor das österreichische Team in Düsseldorf am 17. Juni sein Spiel gegen Frankreich bestreiten wird, stehen für die rot-weiß-roten Spieler noch zwei Vorbereitungsspiele am Plan. Am 04. Juni treten die Österreicher in Wien gegen Serbien an, am 08. Juni in St. Gallen gegen die Schweiz - und als offizieller Partner des ÖFB hat HOFER die Möglichkeit, für beide Spiele Tickets zu verlosen!

© GEPA ×

Super-Preis beim Österreich-Match gegen die Schweiz

Für das Auswärtsspiel in der Schweiz gibt es ein besonderes Schmankerl zu gewinnen: HOFER und der ÖFB verlosen online zwei Tickets inkl. Charterflug von Wien nach Zürich mit dem Team und zwei Nächte Unterbringung im Teamhotel (Hinflug: 07. Juni, Rückflug: 09.Juni). Ebenso inkludiert ist eine Sightseeing-Tour. HOFER Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, ab 1. Mai am Gewinnspiel teilzunehmen. Weitere Infos dazu gibt es auf www.hofer.at

Weitere Chance auf Tickets