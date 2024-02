"Ich saß auf Benkos 8.000-Euro-Sessel"

ÖSTERREICH besichtige Benkos Chefbüro in Wiens Signa Holding

Goldstück an den Wänden, Engel-Gemälde an der Decke, Whisky im Schrank und Zigarren im Hummidor. So residierte Signa-Gründer René Beno in seinem Wiener Büro auf der Freyung, das oe24 am Mittwoch besichtigen konnte.

Am eindrucksvollsten ist das Chefbüro mit 5 Metern Raumhöhe und fast 100 Quadratmetern Größe. René Benkos Chefsessel „Chancellor President“ von Italo-Designer Poltrona Frau ist mit Leder bezogen und sitzt sich sehr angenehm. Der Lederstuhl kostet original 4.000 Euro, doch in der Auktion liegt er bereits bei 8.000 Euro – weil der Signa-Gründer darauf gesessen ist.

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

Versteigert wird derzeit auf aurena.at alles, was sich in der Beletage befindet, dem schönsten Stockwerk des Palais Harrach an der Freyung.

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

Abhörsichere Box für Handys auf dem Tisch

Schreibtisch. Noch kann jeder mitsteigern. Der L-förmige Schreibtisch mit Steinsockel im Chefbüro hält schon bei 21.500 Euro netto. Dazu kommen noch 18% Auktionsgebühr und Mehrwertsteuer. Der Tisch kostet also schon rund 30.000 Euro brutto. Ein interessantes Detail: Auf dem Schreibtisch befindet sich eine edle Holzschatulle mit Glasdeckel – ein Smartphone-Abhörschutz. Vor Besprechungen legte jeder sein Handy hinein. Auch die Box wird versteigert. Aktuelles Gebot: 950 Euro. Neben der Box liegt eine Ausgabe des „Manager-Magazin“: „Im Rekord-Rausch der Milliarden“.

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

300.000 Euro Miete (!) pro Monat soll die Signa Holding für den Firmensitz an die Wlaschek-Stiftung gezahlt haben. Vom Chefbüro geht es über den Dining Room ins Besprechungszimmer – mit Riesen-TV für die Fernschalte zur Yacht. Dahinter ist die Zigarren-Lounge. Bis März wird jetzt alles versteigert.

© APA/ROLAND SCHLAGER ×