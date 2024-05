Einkommen: In welchem Bundesland man am zufriedensten ist

Wie zufrieden sind die Österreicher mit ihrem Einkommen? Je nach Bundesland gibt es klare Unterschiede bei der Zufriedenheit mit Lohn und Gehalt.

Wie stehen die Österreicher zu ihrem Einkommen? Halten sie es für angemessen? Bei einer aktuellen Umfrage unter 2.000 willhaben-User zeigt sich: In Summe sind zwei Drittel der Befragten „sehr zufrieden“ (14 Prozent) oder „zufrieden“ (50 Prozent) mit ihrem derzeitigen monatlichen Netto-Gehalt.

Ein Drittel ist unzufrieden mit dem Nettogehalt

Am anderen Ende des Spektrums äußert sich wiederum etwa ein Viertel der ÖsterreicherInnen „eher unzufrieden“, weitere 8,1 % gar „sehr unzufrieden“ über ihre Entlohnung. Insgesamt ist also ein Drittel mit dem Nettogehalt unzufrieden.

Salzburg, Tirol und Vorarlberg mit Gehalt am glücklichsten

Bundesländer. Befragte, die in Vorarlberg, Salzburg und Tirol arbeiten, tendenziell am glücklichsten mit dem Betrag, der Monat für Monat auf ihrem Konto landet. Und das, so Markus Zink von willhaben, obwohl die Befragten, die in Wien arbeiten, deutlich mehr verdienen.

Berufstätige im Burgenland am unzufriedensten

Der Unmut über das eigende Gehalt ist bei Menschen, die im Burgenland berufstätig sind, am höchsten. Dort zeigt sich in Summe nur etwas mehr als die Hälfte zufrieden mit ihrem Gehalt. Etwa ein Viertel vermutet übrigens, dass es eine Gehaltsschere gibt zwischen Ost und West in Österreich.