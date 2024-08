Fluglinie wirbt mit "All you can fly" für 599 Euro

Die ungarische Billig-Airline Wizzair wirbt aktuell mit einem Flug-Abo zum günstigen Preis von 599 Euro. Das sorgt für Wirbel.

Für 599 Euro pro Jahr überall hinfliegen, so oft man will. Klingt für Vielflieger zu gut, um wahr zu sein? Falsch gedacht: Mit diesem Angebot lockt die ungarische Billig-Airline Wizzair.

"All you can fly" nennt Wizzair den Deal, angelehnt an "All you can eat"- Restaurants.

Flug-Abo noch im Sonderangebot für 499 Euro

Aktuell ist das Flug-Abo noch im Sonderangebot, für 499 Euro. Nur noch bis zum 16. August.

Danach gibt es die Flatrate für 599 Euro im Jahr. Was taugt das Gegenmodell zum Klima-Ticket wirklich?

Gilt für 780 Routen und 53 Länder

Auf der Homepage von Wizzair heißt es, dass alle internationalen Strecken der Airline inbegriffen sind. Konkret sind das 780 Routen und 53 Länder. Mit dabei auch Abu Dhabi, Dubai, Tel Aviv oder die Malediven.

Der Haken: Man muss sehr spontan buchen

Flugbuchungen sind allerdings nur innerhalb eines 72-Stunden-Fensters vor Abflug möglich. Es heißt folglich auch "für Kurz-Entschlossene". Dazu kommt noch ein Hammer: "Die Sitzplätze sind abhängig von der Verfügbarkeit", da hat man keine freie Wahl.

Flüge können nicht storniert werden. Bei drei sogenannten No-Shows, also nicht angetretenen Flügen, kann Wizzair die Mitgliedschaft kündigen - es droht auch eine Vertragsstrafe. Gepäck ist im Flug-Abo übrigens auch nicht enthalten. Nur ein persönlicher Gegenstand mit den Maßen 40 mal 30 mal 20 cm darf mit ins Flugzeug.

Extrakosten

Zu den Extrakosten gehört eine Gebühr für die Anmeldung von 9,99 Euro pro Flug. Laut Wizzair können All You Can Fly-Mitglieder "innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten bis zu drei Segmente pro Tag buchen".

Ab September 2024 sollen die Flüge über das Abo buchbar sein.