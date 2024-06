Post für jeden: Alle Infos zum neuen Klimabonus

Bald kommt der neue Klimabonus - mit einigen Änderungen! Nach dem Sommer fließt Geld, schon jetzt gibt es Post von Klimaministerin Gewessler.

Dieser Tage trudelt der Info-Brief zum neuen Klimabonus bei den Menschen in Österreich ein. Dieser Geldbonus wird je nach Wohnort bis zu 290 € betragen.

Neu ist: Mit der Änderung des Klimabonusgesetzes soll der Klimabonus ab einem gewissen Einkommen künftig auch versteuert werden müssen. Zudem soll bei der Auszahlung auch die Zahl der Überweisungen weiter erhöht werden.

Auszahlung von bis zu 290 Euro

Der Klimabonus wird je nach Wohnort zwischen 145 € für gut erschlossene städtische Bereiche und 290 € für infrastrukturschwache Regionen betragen. Der zugrundeliegende Sockelbetrag soll mit 145 € fest gelegt werden.

Inklusive des sogenannten Regionalausgleichs betragen die Auszahlungsstufen damit

145,

195,

245 und

290 Euro.

Der Regionalausgleich berücksichtigt wie bisher regionale Unterschiede in der Anbindung zum öffentlichen Verkehr und der verfügbaren Infrastruktur (Schulen, Krankenhäuser etc.). Wer nach wie vor auf das Auto angewiesen ist, dürfe keine Nachteile haben, sagte dazu Umweltschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Erklärung zum neuen Klimabonus © oe24 ×

Wer den Bonus bekommt

Ausbezahlt wird der Bonus wie in den vergangenen Jahren erneut an alle Menschen, die länger als sechs Monate ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. Die FPÖ scheiterte mit ihrer Forderung, den Klimabonus für Asylwerber und Personen in der Grundversorgung abzuschaffen.

Gutverdiener müssen den Klimabonus versteuern

Erhöht werden soll die soziale Treffsicherheit: Ab einem monatlichen Einkommen von rund 6.660 Euro brutto (14-mal im Jahr) ist der Bonus heuer zu versteuern. Das entspricht einem steuerlichen Jahreseinkommen von mehr als 66.612 Euro.

Der Klimabonus wird in diesem Fall zur Bemessungsgrundlage der Einkommensteuerveranlagung dazugerechnet.

Brief zum neuen Klimabonus © oe24 ×

So kommt das Geld zum Empfänger

Die Auszahlung des Klimabonus erfolgt wie bisher nach dem Sommer - und zwar per Überweisungen direkt auf das Bank-Konto oder per Post mittels RSa-Brief. Antrag ist dafür keiner nötig.

Um sicherzustellen, dass der Klimabonus ankommt, können Bürger und Bürgerinnen bis zum 10. Juli ihre Kontodaten auf finanzonline.at aktualisieren. Auch will die Koalition die Anzahl der automatischen Banküberweisungen bei der Auszahlung des Klimabonus erhöhen.

Gewessler sagte, der CO2-Preis steige jedes Jahr, gleichzeitig würden die Emissionen wie beabsichtigt sinken. "Die ökosoziale Steuerreform wirkt, die CO2-Emissionen sind auf einem Tiefstwert, die CO2-Bepreisung funktioniert", sagte sie. Klimafreundliches Verhalten müsse sich lohnen, betonte die Ressortchefin. Je weniger CO2 pro Person verbraucht wird, desto mehr bleibe am Ende vom Klimabonus (der als Ausgleich zur CO2-Steuer gedacht ist) übrig.