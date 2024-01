IKEA plant "Turbo-Möbel"

Große Überraschung für fast alle Wohnungseinrichter: Statt der mühsamen Schrauben, soll eine Steckverbindung IKEA-Möbel zusammenhalten.

Es gibt kaum einen Haushalt, der ohne IKEA-Möbel auskommt. Jetzt eröffnet Jesper Brodin, der Konzern-Chef: Es kommt eine Revolution. "Wir entwickeln ein neues System für den Zusammenbau unserer Möbel. Unsere Kunden sollen weniger selbst schrauben müssen. Das ist eine kleine Revolution" - sagt er im Bild-Interview.

Dauert ein Viertel der Zeit

Was wird neu? Klick-Verbindungen sollen die Teile zusammenhalten: "Der Zusammenbau wird viel schneller gehen, etwa in der Hälfte der Zeit." Er selbst baut schon fleissig Prototypen zusammen: "Ich bin ziemlich geübt beim Aufbau unserer Möbel. Für Pax brauche ich 40 Minuten, die neue Version habe ich in zehn Minuten aufgebaut."

Ab Sommer soll das neue Aufbau-System in die Geschäfte kommen verspricht der Chef im Interview.