Airbus lieferte im ersten Quartal etwa 145 Flugzeuge aus

Laut Insidern hat Airbus 145 Flugzeuge bis April verkauft. Ein Fünftel des Jahresziels von 800 Maschinen ist damit erreicht.

Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus hat im März laut Insidern deutlich mehr Flugzeuge ausgeliefert als in den Monaten zuvor. Insgesamt habe der Hersteller etwa 65 Jets an seine Kunden übergeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich dabei auf eine mit der Sache vertraute Person.

Damit summieren sich die Auslieferungen des ersten Quartals auf etwa 145 Maschinen. Das entspricht etwa 18 Prozent des Jahresziels von etwa 800 Flugzeugen.

Prall gefüllte Auftragsbücher

Ein Sprecher des Konzerns wollte die Informationen vor der Veröffentlichung der offiziellen Zahlen nicht kommentieren. Die ersten Monate des Jahres fallen bei Airbus gewöhnlich eher schwach aus. Gegen Jahresende ziehen die Auslieferungen dann meist deutlich an. Der europäische Hersteller sitzt auf prall gefüllten Auftragsbüchern und arbeitet an einem kräftigen Ausbau seiner Produktion.

Denn neue Passagierjets sind so gefragt wie nie zuvor. Zudem darf Airbus' Konkurrent Boeing aus den USA die Produktion seines meistgefragten Modells 737 Max nach einem Beinahe-Unglück im Jänner nicht weiter ausbauen.