Streik versaut AUA-Chefin Malediven-Urlaub

AUA-Chefin Annette Mann wollte am Donnerstag auf die Malediven fliegen. Ein längerer Urlaub war geplant. Der Streik machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

Die deutsche Managerin Annette Mann (46) wollte am Donnerstag abheben in den Malediven-Urlaub. "Natürlich mit einer AUA-Maschine", wie eine Sprecherin zu oe24 sagt. Doch seit Donnerstag, 0 Uhr, ging nichts mehr bei der AUA in Wien. Bis Freitagmittag wird gestreikt.

AUA-Chefin: "Flug sofort abgesagt"

36 Stunden Streik. 400 Flüge wurden gestrichen, 50.000 Passagiere mussten umgebucht werden oder erhielten ihr Geld zurück.

Die AUA-Chefin hat ihren Flug "sofort abgesagt", als vor einer Woche klar wurde, dass es wohl zum Streik kommt. Mann war klar: Sie wird in Wien gebraucht, während einer der größten Turbulenzen, welche die AUA jemals erschüttert haben.

"Versuchen, die Wogen zu glätten"

Statt einem ruhigen, traumhaft türkisen Meer rund um die Sandstrände der Malediven im Indischen Ozean erlebt Annette Mann jetzt stressige Tage in Wien mit ihrer AUA. "Die Chefin ist vor Ort", sagt eine Sprecherin zu oe24. "Sie arbeitet jeden Tag und versucht, die Wogen zu glätten."

Kein Ende in Sicht im AUA-Streik

Allzu schnell kann Mann wohl nicht auf Urlaub fliegen. Bei der AUA steht schon nächsten Donnerstag wieder eine Betriebsversammlung an, bei der auch Ausfälle erwartet werden. Je nachdem wie viele Crew-Mitglieder daran teilnehmen, werden mehr oder weniger Flüge entfallen.