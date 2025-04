Alphabet und Nvidia stecken viel Geld in Safe Superintelligence

Das Start-up SSI ist innerhalb von Monaten eines der wertvollsten Start-ups der Welt geworden. Gegründet von einem OpenAI-Dissidenten.

Alphabet und Nvidia haben sich laut einem Insider prominenten Risikokapitalgebern angeschlossen, um Safe Superintelligence (SSI) zu unterstützen. Das Start-up SSI wurde vom ehemaligen Mitbegründer und Chefentwickler von OpenAI, Ilya Sutskever, mitbegründet. Monate nach seinem Start sei SSI zu einem der wertvollsten Start-ups für künstliche Intelligenz aufgestiegen, berichtet eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Die Finanzierung zeigt das erneute Interesse der großen Technologie- und Infrastrukturanbieter an strategischen Investitionen in Start-ups, die hochmoderne KI entwickeln und große Mengen an Rechnerleistung erfordern. Die Unternehmen wollten sich zu Reuters-Anfragen bisher nicht äußern.