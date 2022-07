Seine Fans rätseln immer noch über den kryptischen Tweet von Tesla-Chef Elon Musk.

Was will er uns damit bloß sagen? In der Nacht auf Sonntag blödelte Tesla-Chef Elon Musk scheinbar auf Twitter rum und schrieb rätselhafte Botschaften auf Deutsch. „Gehalt und Gestalt“, schrieb der Milliardär um kurz nach 5 Uhr deutscher Zeit beinahe philosophisch anmutend. Womöglich eine Anspielung auf das Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide? Musk hatte zuletzt über die "zu langsame Produktion" geschimpft, sogar von einem „gigantischen Geldverbrennungsofen“ gesprochen. Das Werk wurde zeitweise geschlossen. Tesla kündigte Wartungsarbeiten sowie eine Lohnerhöhung von sechs Prozent an.

Schadenfreude oder Schatzifreude? — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2022

Doch dann legte Musk nach und twitterte weiter: „Schadenfreude oder Schatzifreude?“ Während Schadenfreude in den USA ein gebräuchlicher deutscher Begriff ist, existiert Schatzifreude wohl nur in Musks Kopf – was er damit sagen wolle, darüber rätseln seine Fans immer noch.