Puma will neues Design-Studio in Hollywood eröffnen

Puma plant Forschungsstätte in Hollywood, um das US-Geschäft zu pushen.

Puma will mit einem Design- und Marketing-Standort in Hollywood sein US-Geschäft forcieren. Mit dem "Puma Studio", das Anfang 2025 eröffnet werden soll, will der deutsche Sportartikelkonzern näher an die Musik- und Unterhaltungsszene in Los Angeles rücken. Vorstandschef Arne Freundt bezeichnete die Entscheidung am Dienstag als "wichtigen strategischen Schritt für uns, da wir unser Geschäft in den Vereinigten Staaten ausbauen wollen".

Standort in Somerville bleibt

Freundt hat sich auf die Fahnen geschrieben, auf dem größten Sportartikelmarkt der Welt wieder präsenter zu werden. Die Produktteams von Puma in den USA sitzen bisher in Somerville im US-Bundesstaat Massachusetts. Der Standort soll erhalten bleiben.