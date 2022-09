Sony Music zieht sich aus Russland zurück

Die Musiksparte von Sony hat aufgrund des Ukraine-Konflikts sein Russland-Geschäft an ein lokales Management übergeben.

"Da der Krieg in der Ukraine weiterhin verheerende humanitäre Auswirkungen hat und die Sanktionen gegen Russland weiter verschärft werden, können wir unsere Präsenz in Russland nicht länger aufrechterhalten", teilte Sony Music am Dienstag mit. Weitere Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Das Musikunternehmen hatte seine Aktivitäten in Russland nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar bereits eingestellt.