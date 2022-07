Toyota verfehlte erneut Produktionsziel

Die Produktion des japanischen Autobauers Toyota bleibt im ersten Geschäftsquartal 2022/23 um rund 10 Prozent hinter den ursprünglichen Plänen zurück.

Im Zeitraum von April bis Juni wurden 2,120.577 Fahrzeuge hergestellt und damit weniger als die anvisierte 2,350.000 Stück, wie Toyota am Donnerstag mitteilte.

"Wir erwarten eine Erholungstendenz, auch in Japan, aber wir sind immer noch in einer Situation, in der wir die Zukunft nicht vorhersehen können", sagte ein Konzernsprecher mit Verweis auf Risiken wie die anhaltende Chipknappheit, das Wiederaufleben von Covid-19 und die hohen Kraftstoffpreise.

Der nach Umsatz weltgrößte Autohersteller bezeichnete das Quartal von April bis Juni als "absichtliche Abkühlungsphase" zur Entlastung seiner Zulieferer, indem er sie so früh wie möglich über Änderungen der Produktionspläne informiere. Die Produktion in Japan werde im Juli um weitere 200 Fahrzeuge auf 4.200 Stück gekürzt, nachdem starke Regenfälle die Versorgung mit Teilen unterbrochen hätten.