Italiener enthüllt: "Ich bin der wahre Kinderschokoladen-Bub"

Das Foto-Model bricht sein Schweigen und sagt: "Das Kind der Kinder-Schokolade bin ich!" Ferrero bestätigt seine Aussage.

Immer wieder behaupteten Personen, dass sie der Bub von der Kinderschokoladen-Packung sind. Offenbar wollten Trittbrettfahrer etwas Ruhm abhaben. Jetzt soll sich der wahre Kinderschokoladen-Junge gemeldet haben. Der heute 31-jährige Italiener Matteo Farneti sagt in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera": "Ich war das Kinder-Testimonial für den Kinder Ferrero-Schokoriegel".

Sein lächelndes Gesicht war von 2004 bis 2019 auf den Verpackungen der beliebten Schokolade-Riegel zu sehen. "Da es Leute gibt, die sich für mich ausgeben, habe ich beschlossen, dem ein Ende zu setzen", sagt Farneti. Er fügt hinzu: "Es ist nicht angenehm zu sehen, wie andere mein Bild zeigen und behaupten, dieses Kind zu sein."

Von 2004 bis 2019 war dieses Kind auf der Kinderschokoladen-Packung mit veränderter Kleidung abgebildet. © Billa

Ferrero bestätigt seine Aussage

Die Hersteller-Firma Ferrero bestätigt Farnetis Aussage. "Das Gesicht des Kindes, das von 2004 bis 2019 auf den Verpackungen von Kinder-Schokolade abgebildet war, ist das von Matteo Farneti", so Ferrero.

Günter Euringer war ab 1973 auf der Kinderschokolade zu sehen. © Ferrero

Warum er erst so spät mit der Wahrheit rausgegangen ist? Farneti sagt, dass er vertraglich dazu verpflichtet gewesen sei – so durfte er keine Interviews geben.

So sieht die aktuelle Kinderschokoladen-Packung aus. © Müller ×

Farnetis Mutter aus Bologna, meldete den kleinen Matteo vor über 20 Jahren bei einer Mailänder Casting-Agentur an. Farneti erinnert sich gerne an seine Zeit als Kinder-Model. "In der Zeit, in der ich das Testimonial war, fand ich mich in der Tschechischen Republik, in Norwegen und sogar in Australien wieder", sagt der heute 31-Jährige.

Der Sohn scherzt im Interview, seine Mama sei ein echter "Talentscout" und könne eine "Modelagentin" sein. Dass er heute noch immer als Model arbeite, verdanke er allein ihrer Vision.