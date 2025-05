Jetzt werden Benkos Prestige-Marken verkauft

Ein Sachverständiger schätzt den Wert auf rund 150.000 beziehungsweise 143.000 Euro.

Wien. Der Masseverwalter der Signa Holding, Christof Stapf, hat die Markenrechte für das Luxusimmobilienpaket "Goldenes Quartier" in der Wiener Innenstadt und für das "Kaufhaus Tyrol" in Innsbruck zum Verkauf ausgeschrieben. Der Wert der Marke "Goldenes Quartier" samt dazugehöriger Domains wird laut Ediktsdatei von einem Sachverständigen mit 142.500 Euro beziffert, jener der Marke "Kaufhaus Tyrol" mit 149.900 Euro.

Die Immobilien selbst gehören der ebenfalls insolventen Signa Prime und stehen ebemfalls zum Verkauf. Das Kaufhaus Tyrol ist ein Einkaufszentrum im Bereich der Fußgängerzone in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße. René Benko hatte den Standort 2004 erworben, das alte Gebäude abreißen und das neue Kaufhaus Tyrol errichten lassen. Das Goldene Quartier erstreckt sich in der Wiener Innenstadt im Bereich Graben, Tuchlauben und Am Hof über rund 42.000 Quadratmeter.