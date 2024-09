Jogginghosen ab sofort in deutschem Lokal verboten

Weil bestimmte Jogginghosen-Träger sich nicht benehmen können, verwehrt ihnen der Lokalbesitzer künftig den Eintritt.

Lambros Petrou ist stolzer Besitzer des "Art Café" in Pforzheim, Deutschland. Vom respektlosen Verhalten mancher Kunden hat er nun die Nase voll. Immer soll er in seinem Lokal von Gästen in Jogginghosen beleidigt worden sein - sogar in ein Blumenkisterl wurde uriniert. Genug ist genug, weshalb Petrou kurzerhand beschloss: Jogginghosen-Träger müssen ab sofort draußen bleiben!

"Kein Eintritt mit Jogginghose" ziert jetzt ein rotes Warnschild das "Art Café". Vor allem ungewünschte Gäste im grauen Freizeit-Look brächten das Fass zum Überlaufen: "Diese Art von Hosen und diese Jogginghosen-Träger, die machen mir meinen Laden kaputt, wenn ich sie hereinlasse."

Während sich der eine oder andere Stammgast zunächst skeptisch zeigte, unterstützten viele andere die Entscheidung des Besitzers. Die Gäste würden jedenfalls gerne wiederkommen, so Petrou, und sich ohne die Störenfrieden endlich wohlfühlen können.