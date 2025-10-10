Alles zu oe24VIP
Kleine Würfel, große Wirkung: BILLA Sacherwürfel-Aktion unterstützt krebskranke Frauen
© Billa AG/Robert Harson

Unterstützung

Kleine Würfel, große Wirkung: BILLA Sacherwürfel-Aktion unterstützt krebskranke Frauen

10.10.25, 10:39
Bis 16. Oktober 2025 können Kundinnen und Kunden in allen Billa Plus Märkten handgemachte Sacherwürfel kaufen – ein Teil des Erlöses kommt erneut dem Verein „Feel Again“ zugute.

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr findet auch heuer wieder die Billa Sacherwürfel-Aktion statt. Noch bis 16. Oktober können Kund in allen Billa Plus Märkten in Österreich handgefertigte Sacherwürfel um 3,49 Euro erwerben. Ein Teil des Erlöses wird an den gemeinnützigen Verein „Feel Again“ gespendet, der krebskranken Frauen kostenlose Make-up-Coachings und Fotoshootings anbietet – für mehr Selbstvertrauen und Lebensfreude.

Kleine Würfel, große Wirkung: BILLA Sacherwürfel-Aktion unterstützt krebskranke Frauen
© Robert Harson/Billa

Süßer Genuss für den guten Zweck
Mit der beliebten Spendenaktion setzt Billa auch heuer wieder ein starkes Zeichen für Solidarität und Mitmenschlichkeit. „Wir von Billa glauben fest an ein Für- und Miteinander. Deshalb ist es uns auch in diesem Jahr eine Herzensangelegenheit, mit dem gemeinnützigen Verein Feel Again zusammenzuarbeiten und an Krebs erkrankte Frauen zu unterstützen“, betont Kai Pataky, Billa Vorstand Vertrieb. „Wir freuen uns sehr, einen Beitrag leisten zu können, damit Betroffene ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen und Zeit für sich haben können.“

Der Verein „Feel Again“ organisiert kostenlose Wohlfühlstunden mit Make-up-Coaching und Fotoshooting für an Krebs erkrankte Frauen.

Der Verein „Feel Again“ organisiert kostenlose Wohlfühlstunden mit Make-up-Coaching und Fotoshooting für an Krebs erkrankte Frauen.

© Laura Jagoschütz

„Feel Again“ schenkt Lebensfreude und Selbstvertrauen
Der Verein „Feel Again“ wurde 2018 von Make-up-Artistin Catharina Flieger und Fotografin Birgit Ehrenreich gegründet. Was mit einem kleinen Projekt in Eisenstadt begann, hat sich zu einer österreichweiten Initiative entwickelt. Das fünfköpfige Team hat mittlerweile über 400 Frauen begleitet, die an Krebs erkrankt sind. Ziel der Initiative ist es, Betroffenen Wohlfühlstunden für Körper, Geist und Seele zu ermöglichen. Im Rahmen von Make-up-Coachings lernen die Teilnehmerinnen, Folgen der Krebstherapie – wie Hautveränderungen oder den Verlust von Wimpern und Augenbrauen – professionell zu kaschieren. Anschließend können sie bei einem kostenlosen Fotoshooting neue Stärke und Selbstbewusstsein zeigen.
Neben den Workshops organisiert „Feel Again“ regelmäßig Wohlfühlnachmittage in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, die in Kooperation mit ehrenamtlichen Partnern stattfinden. 
Weitere Informationen zum Verein und zu Mitmachmöglichkeiten gibt es unter: www.feelagain.at

Gemeinsam für mehr ZuversichtDie Sacherwürfel-Aktion von Billa zeigt, wie soziales Engagement und Genuss Hand in Hand gehen können. Jeder gekaufte Würfel unterstützt Frauen, die mitten im Kampf gegen den Krebs stehen, und schenkt ihnen ein Stück Lebensfreude.Mit dieser Initiative beweist Billa einmal mehr, dass gesellschaftliche Verantwortung und lokales Engagement gelebte Werte im Unternehmen sind – süß, herzlich und wirkungsvoll.

