Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.950 aktien down -0.17% Andritz AG 61.05 aktien down -0.33% BAWAG Group AG 109.50 aktien up +3.11% CA Immobilien Anlagen AG 24.660 aktien up +0.41% CPI Europe AG 17.920 aktien up +0.39% DO & CO Aktiengesellschaft 217.00 aktien equal +0% EVN AG 24.900 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 83.00 aktien down -0.84% Lenzing AG 24.550 aktien down -1.01% OMV AG 45.300 aktien up +0.49% Oesterreichische Post AG 29.650 aktien down -0.17% PORR AG 28.850 aktien up +0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.280 aktien down -1.88% SBO AG 27.300 aktien up +1.3% STRABAG SE 72.40 aktien up +0.14% UNIQA Insurance Group AG 12.540 aktien up +0.32% VERBUND AG Kat. A 64.10 aktien up +0.31% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.500 aktien down -0.46% Wienerberger AG 26.640 aktien down -0.52% voestalpine AG 31.220 aktien up +0.19%
  1. oe24.at
  2. Business
KMU trotzen der Krise – Versicherung wird zum Stabilitätsfaktor
© DONAU Versicherung/APA-Fotoservice/Reither Fotograf/in: Mirjam Reither

DONAU KMU-Studie

KMU trotzen der Krise – Versicherung wird zum Stabilitätsfaktor

22.10.25, 13:01
Teilen

Trotz Inflation, Bürokratie und Fachkräftemangel zeigen sich Österreichs Klein- und Mittelbetriebe bemerkenswert widerstandsfähig.Zwei Drittel der heimischen Klein- und Mittelbetriebe bewerten ihre Geschäftslage positiv, wie aus einer aktuellen Studie der Donau-Versicherung hervorgeht. 

Eine aktuelle Studie vom Institut Triple M Matzka Markt- und Meinungsforschung im Auftrag der DONAU Versicherung unter 500 KMU offenbart: Zwei Drittel der Unternehmen schätzen ihre Geschäftslage derzeit als (eher) gut ein. Gleichzeitig nimmt das Bewusstsein für professionellen Versicherungsschutz spürbar zu – als Absicherung gegen wirtschaftliche und regulatorische Risiken. 

Resilienz: Größere Unternehmen meistern Krisen besser
Die Ergebnisse der DONAU-KMU-Studie zeichnen ein differenziertes Bild: Während steigende Preise, Fachkräftemangel und Bürokratie weiterhin zu den größten Belastungen zählen, gelingt es vielen Betrieben, Stabilität zu wahren. So bewerten 64 % der Kleinbetriebe mit bis zu 19 Mitarbeitenden ihre Lage als gut – bei Unternehmen mit 100 bis 249 Beschäftigten steigt dieser Wert auf 69 %. Ein Erfolgsfaktor liegt laut Studie in der Generationenvielfalt: 70 % der Unternehmen setzen bewusst auf die Erfahrung älterer Beschäftigter, ebenso viele auf die Innovationskraft junger Mitarbeitender.

DONAU Vorstandsdirektor Franz Josef Zeiler

DONAU Vorstandsdirektor Franz Josef Zeiler

© DONAU Versicherung/APA-Fotoservice/Reither Fotograf/in: Mirjam Reither

Wichtige Kriterien, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben, sind gute Unternehmenskultur (40 %), Arbeitsplatzsicherheit (36 %) und faire Bezahlung (36 %). Mit zunehmender Unternehmensgröße wächst offenbar auch die Fähigkeit, Krisen zu meistern. Franz Josef Zeiler, Vorstandsmitglied der DONAU Versicherung, sieht darin ein klares Signal: „Die Bedeutung von Versicherungen als strategisches Instrument der Risikominderung wächst. Unternehmen werden umsichtiger und erkennen, dass professionelle Absicherung in unsicheren Zeiten ein Wettbewerbsvorteil sein kann.“

DONAU Generaldirektorin Judit Havasi.

DONAU Generaldirektorin Judit Havasi.

© DONAU Versicherung/APA-Fotoservice/Reither Fotograf/in: Mirjam Reither

Bürokratie bremst – KI sorgt  für Unsicherheit und Chancen
Risikomanagement. Die Studie zeigt auch deutlich, dass Regulatorik und Bürokratie zu den größten Belastungsfaktoren zählen: 69 % der KMU fühlen sich stark betroffen, vor allem durch Datenschutzauflagen (66 %) und arbeitsrechtliche Bestimmungen (55 %). Auch die rasante Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz beschäftigt die Betriebe: Vier von zehn KMU sehen sich aktuell (sehr oder eher) stark mit dem Thema konfrontiert. 73 % bewerten die Entwicklung grundsätzlich positiv, 57 % halten KI-Anwendungen für vorteilhaft – gleichzeitig befürchten 64 %, dass kleinere Betriebe ohne entsprechende Ressourcen von Großunternehmen abgehängt werden. „Gerade in Zeiten regulatorischer Veränderungen und technologischer Umbrüche ist gezielter Versicherungsschutz entscheidend“, betont Dr. Judit Havasi, Generaldirektorin der DONAU Versicherung. „Mit unseren maßgeschneiderten Betriebsversicherungen, ergänzt durch Cyber- und Rechtsschutzlösungen, unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Risiken effektiv abzusichern.“

Die gestiegene Unsicherheit der letzten Jahre schlägt sich auch in der Risikoprävention nieder: Jedes zweite befragte Unternehmen gibt an, dass Versicherungsleistungen in den vergangenen zwei bis drei Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Besonders stark zeigt sich dieser Trend bei größeren Unternehmen und in Branchen wie Bauwesen, Finanzdienstleistungen sowie Tourismus und Gastronomie.

Ein großes Entwicklungspotenzial ortet die Studie bei der betrieblichen Altersvorsorge: Derzeit bietet weniger als die Hälfte der KMU (48 %) ihren Mitarbeitenden entsprechende Modelle an – ein Bereich, der laut Zeiler noch „viel Luft nach oben“ hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden