Diese Ziele fliegt die AUA vorerst nicht mehr an

Die von AUA angekündigten Änderungen gelten laut Reuters für die gesamte Lufthansa-Gruppe.

Wien/Schwechat. Wegen der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten hat Austrian Airlines das Aussetzen von Flügen in die Region verlängert und ausgeweitet. In Abstimmung mit dem Krisenstab der Konzernmutter Lufthansa habe die AUA entschieden, das Aussetzen der Flüge nach Teheran (Iran) und Tel Aviv (Israel) bis einschließlich 12. August zu verlängern, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Darüber hinaus setzt die AUA bis einschließlich Mittwoch ihre Flüge nach Erbil (Irak) und Amman (Jordanien) aus, Austrian Airlines will bis dahin sowohl den iranischen als auch den irakischen Luftraum meiden. Bisher war das Aussetzen der Flüge bis inklusive Donnerstag beschlossen. Für von Streichungen betroffene Fluggäste bietet Austrian Airlines nach eigenen Angaben die Möglichkeit der kostenlosen Umbuchung oder kostenfreien Stornierung an.

Die von AUA angekündigten Änderungen gelten laut Reuters für die gesamte Lufthansa-Gruppe. Zu ihr gehört neben AUA und Lufthansa auch die Swiss.