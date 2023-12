Kult-Spielzeug fährt erstmals seit fast 50 Jahren Verluste ein

Ausgerechnet mitten im Weihnachtsgeschäft - der wichtigsten Zeit im Spielwarenhandel - gibt Playmobil Verluste zu.

Die deutsche Spielwarenmarke Playmobil hat erstmals in ihrer Firmengeschichte im vergangenen Geschäftsjahr 2022/2023 einen Verlust gemacht. Das sagte Playmobil-Chef Bahri Kurter der "Zeit" laut einem am Dienstag veröffentlichten Vorabbericht. Der Umsatz der Spielwarenmarke der Horst Brandstätter-Gruppe schrumpfte auf 614 Mio. Euro von 653 Mio. Euro. Kurter erklärte, er sei mit dem Weihnachtsgeschäft "zufrieden".

Jobs werden abgebaut

Die Unternehmensgruppe hatte Anfang Oktober angekündigt, weltweit 694 der etwa 4.000 Stellen bis 2025 abzubauen. Für das Unternehmen müsse künftig gelten: "Weg mit Denkverboten, mehr Kreativität", sagte Kurter. Die Spielgewohnheiten der Kinder hätten sich verändert und das Geschäft erschwert. "Die Relevanz in den Kinderzimmern ist um ein Drittel zurückgegangen", sagte der Manager. Vor allem digitale Angebote seien in Wettbewerb getreten zu den klassischen Spielwaren, damit habe sich die Zielgruppe verkleinert. "Jetzt funktioniert Playmobil nur noch zwischen vier und acht Jahren", erklärte Kurter. Gedacht war Playmobil einst für Kinder bis ins Alter von zehn Jahren.

Fußball-Stars als Figuren

Kurter war erst in diesem Jahr in die Geschäftsführung der Horst Brandstätter-Gruppe berufen worden. Um die Nachfrage anzukurbeln, will er künftig alle Altersgruppen ansprechen: Playmobil solle "vom Produkt zu einer Marke" werden, die auch für Jugendliche und Erwachsene interessant sei. Angedacht seien etwa Playmobil-Gesellschaftsspiele oder emotionale Figuren von prominenten Fußballspielern und anderer Stars.

Trends verpasst

Die Spielfiguren von Playmobil, die 1974 erstmals auf der Spielwarenmesse vorgestellt worden waren, sind weltweit bekannt. Branchenkennern zufolge hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren jedoch wichtige Trends - etwa die Digitalisierung - verschlafen. Hier habe sich der dänische Konkurrent Lego besser gewandelt.